Angenähert? Miley Cyrus schwärmt von Papa Billy Rays Musik

Musik ist für Miley Cyrus (33) und ihre Familie mehr als nur ein Beruf – sie ist die wichtigste Sprache, die die Geschwister mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (64) verbindet. Im Gespräch mit People schwärmt die Grammy-Gewinnerin jetzt davon, wie sehr sie das neue Album ihres Vaters bewegt. "Es ist wirklich die Art, wie wir kommunizieren. Ob es ein Song ist, den wir per Nachricht schicken, oder ein Gedicht, das ausdrückt, wie wir uns fühlen – es war immer der Weg, wie wir unsere Gefühle teilen", erklärt die 33-Jährige. Das Album, um das es geht, heißt "The Hill" und ist Billy Rays erstes neues Werk seit sage und schreibe 14 Jahren – erscheinen wird es am 16. Juni.

An dem Projekt war nicht nur Miley beteiligt: Ihr Bruder Braison Cyrus (32) produzierte das Album und wirkte als Co-Autor mit, während ihre Schwester Noah Cyrus (26) auf dem Track "On Our Way Along" zu hören ist. Braison beschreibt die Zusammenarbeit mit seinem Vater gegenüber People als etwas Besonderes: "Wir konnten uns sagen: 'Hey, wir versuchen nicht, ein superkommerzielles, superenthusiastisches Country-Album zu machen', sondern wir konnten wirklich experimentieren und mit mehr erzählerischen Aspekten spielen." Miley wiederum zeigt sich besonders beeindruckt davon, wie sehr sich Billy Rays Stimme in Richtung seines großen Idols Johnny Cash (†71) entwickelt hat. "Ich liebe es, wie mein Dad in seine Johnny-Cash-Stimme findet. Johnny Cash war sein ganzes Leben lang sein Leitstern", sagt sie.

Dass Vater und Kinder wieder so eng zusammenarbeiten, ist keine Selbstverständlichkeit. Billy Ray hatte 2024 mit einem Krankenhausaufenthalt und Stimmenproblemen zu kämpfen, und auch die Beziehung zu seinen Kindern war zeitweise belastet. "Was auch immer passiert ist, liegt hinter uns", betonte Billy Ray selbst gegenüber People. Tochter Noah beschreibt den Familienzusammenhalt vor allem durch einen ganz konkreten Ort: "Die Farm meines Vaters, auf der wir aufgewachsen sind, ist ein heiliger Ort. Sie ist eine riesige verbindende Kraft, die uns alle nach Hause bringt." Auch die Dreharbeiten zum 20-jährigen Jubiläums-Special von "Hannah Montana", bei dem Billy Ray und Miley Anfang des Jahres gemeinsam vor der Kamera standen, markierten einen neuen Aufbruch für die Familie. "All diese Jahre später kehren wir zu unseren Wurzeln als Familie zurück", sagte Billy Ray dazu.

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus treten beim Glastonbury Festival 2019 auf der Pyramid Stage auf

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Getty Images Billy Ray Cyrus, Noah Cyrus und Braison Cyrus posieren, April 2015

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Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus, Sänger

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