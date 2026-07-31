Maxx Morando plaudert über Verlobungsantrag an Miley

Maxx Morando (27) hat verraten, wie er seiner Verlobten Miley Cyrus (33) den Heiratsantrag gemacht hat – und der hatte es in sich. Der Musiker und Schlagzeuger schilderte gegenüber dem Wonderland Magazine, wie er die Sängerin während einer gemeinsamen Reise nach Japan um ihre Hand bat. Für beide war es der erste Japan-Trip ihres Lebens, und er nutzte ihn für einen unvergesslichen Moment. Nach ein paar Tagen in Tokio reisten die beiden weiter nach Kyoto – und Miley hatte offenbar schon eine Ahnung, was kommen könnte.

Damit der Antrag trotzdem überraschend wurde, wartete Maxx bis zum letztmöglichen Moment. "Ich glaube, sie hatte ein Gefühl, dass es kommen würde, also habe ich bis zum allerletzten Moment des allerletzten Tages gewartet, um sie so sehr wie möglich von der Spur abzubringen", erklärte er im Wonderland Magazine. Als die beiden das Gelände ihres Hotels erkundeten, entdeckte er einen kleinen Garten hinter einer Absperrung. Er überredete Miley, das Schild zu ignorieren und die Schranke zu überqueren – und die beiden standen plötzlich in einer wunderschönen, waldartigen Ecke. Während sie Videos filmte und wegschaute, ging er auf ein Knie. "Ich hatte Schweißausbrüche", gestand er. "Ich konnte mein Herz hämmern spüren." Er tippte ihr auf die Schulter – und machte ihr einen Antrag.

Laut einem Insider, der gegenüber People sprach, ist Miley nach der Verlobung überglücklich: "Miley ist begeistert, verlobt zu sein. Der Ring passt so gut zu ihr. Er hat eine coole, Boho-Rock-Atmosphäre." Zum Paar hieß es außerdem: "Sie blüht mit ihm richtig auf. Sie verbringen viel Zeit zusammen zu Hause und lieben es, gemeinsam Musik zu machen. Es ist genau das Leben, das sie sich gewünscht hat." Was die Hochzeit angeht, soll diese laut einem weiteren Insider aus dem März kleiner und persönlicher ausfallen. "Wenn sie heiraten, wird es etwas Kleineres und für sie Bedeutungsvolles sein. Keine große Hollywood-Produktion", hieß es. Maxx und Miley lernten sich einst bei einem Blind Date kennen und sind seit Ende 2021 ein Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Verleihung von Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood