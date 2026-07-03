Fans wütend: Lil Wayne erscheint nicht zu eigenem Konzert

Großer Frust beim Tourauftakt von Lil Wayne (43): Der Rapper ließ seine Fans beim Eröffnungskonzert seiner "20 Years of Carter Classics"-Tour am Dienstagabend im Maine Savings Amphitheater in Bangor einfach im Stich. Während Support-Act 2 Chainz (48) laut Page Six die Menge zunächst einheizte und ein DJ danach die Wartezeit überbrückte, erschien Lil Wayne, der gegen 22:45 Uhr hätte auftreten sollen, nie auf der Bühne. Stattdessen wurden die Zuschauer kurz nach 23 Uhr darüber informiert, dass die Show beendet sei – ohne jegliche Erklärung, warum der 43-Jährige seinen Auftritt verpasst hatte.

Der Veranstalter Waterfront Concerts entschuldigte sich vor Ort bei den enttäuschten Fans. Laut dem lokalen Sender WABI erklärte Präsident Alex Gray, dass so etwas in der 251-Show-Geschichte des Unternehmens noch nie vorgekommen sei. Auch online ließen die Fans ihren Unmut raus. Eine Konzertbesucherin namens Rita Sack, die eigenen Angaben zufolge mehr als sechs Stunden aus Nova Scotia angereist war, sagte gegenüber Page Six: "Ich bin für Lil Wayne und 2 Chainz hergekommen, und es war das schlimmste Erlebnis." Sie fügte hinzu: "Das Mindeste, was du tun könntest, ist für eine Minute rauszukommen und dich zu entschuldigen." Noch am Mittwochabend meldete sich Lil Wayne schließlich selbst auf Instagram zu Wort, bat seine Fans in Maine um Entschuldigung und kündigte an, dass das Konzert auf den 28. Juli verschoben werde. "Ich bin nichts ohne euch. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen und euch die Show zu geben, die ihr verdient", schrieb er dort. Tickets für den ursprünglichen Termin behalten laut dem Rapper ihre Gültigkeit.

Die "20 Years of Carter Classics"-Tour ist eine Verlängerung von Lil Waynes "Tha Carter VI Tour" aus dem Jahr 2025 und soll noch bis Oktober laufen, mit weiteren Stopps unter anderem in Chicago, Denver und Fort Worth. Lil Wayne steht derzeit aber auch abseits der Bühne in den Schlagzeilen: Zuletzt berichteten mehrere Medien, dass der Rapper einer Frau in ihren Zwanzigern einen Heiratsantrag gemacht habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Wayne, Rapper