Lil Wayne (43) soll sich mit einer 20-Jährigen verlobt haben

Lil Wayne (43) ist offenbar wieder vom Markt: Der Rapper soll sich heimlich verlobt haben – und das mit einer deutlich jüngeren Frau! Wie das Portal TMZ berichtet, hat der Musiker bereits Anfang dieses Jahres einer Frau aus Indiana einen Antrag gemacht. Die Unbekannte soll in ihren Zwanzigern sein. Dass es die Verlobung überhaupt in die Schlagzeilen schafft, liegt dem Bericht zufolge daran, dass Insider nun erste Details ausplaudern. Offiziell bestätigt ist die glückliche Nachricht bisher jedoch nicht – Anfragen bei Waynes Umfeld blieben bisher unbeantwortet.

Dass der "Lollipop"-Interpret privat wieder Schmetterlinge im Bauch hat, kommt nach Jahren voller Schlagzeilen rund um sein Liebesleben wenig überraschend. Das Newsportal will von Quellen mit direktem Draht zu Wayne erfahren haben, dass der Antrag ganz still und ohne großes Spektakel stattfand. Anders als bei früheren Beziehungen hält der Rapper seine neue Partnerin konsequent aus der Öffentlichkeit heraus – weder ihr Name noch ihr Gesicht sind bisher bekannt. Fest steht nur: Die Beauty stammt aus dem US-Bundesstaat Indiana, ist deutlich jünger als Wayne und soll schon seit einiger Zeit fest an seiner Seite sein. Wie lange die beiden bereits zusammen sind, ist nicht bekannt.

In Sachen Liebe blickt Lil Wayne auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Der Musiker war schon mehrfach verlobt – unter anderem mit dem Model La'Tecia Thomas, bevor sich das Paar 2020 trennte. Auch mit Sängerin Nivea war Wayne bereits verlobt; mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn. Mit Schauspielerin Lauren London teilt er ebenfalls einen Sohn, zudem war er in der Vergangenheit mit Rapperin Trina liiert. Trotz dieser öffentlich sehr präsenten Beziehungen hat der Hip-Hop-Star sein Privatleben in den vergangenen Jahren zunehmend abgeschirmt. Öffentliche Auftritte mit Partnerinnen wurden seltener, intime Einblicke in soziale Medien rar – was erklären könnte, warum seine angebliche Verlobung diesmal so lange unbemerkt blieb.

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Getty Images Rapper Lil Wayne im Dezember 2023

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Getty Images Lil Wayne, Rapper

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Getty Images Lauren London im Januar 2020 in Los Angeles