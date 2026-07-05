Nach No-Show: Lil Wayne lässt Fans erneut stundenlang warten

Lil Wayne (43) sorgt mal wieder für Ärger bei seinen Fans: Am Freitag trat der Rapper nun im BankNH Pavilion im US-Bundesstaat New Hampshire auf – allerdings mit deutlicher Verspätung. Laut TMZ und zahlreichen Besucherberichten hätte das Konzert in Gilford eigentlich gegen 21 Uhr beginnen sollen. Doch daraus wurde zunächst nichts: Erst gegen 23 Uhr betrat Lil Wayne schließlich die Bühne, spielte rund eine Stunde und beendete den Auftritt dann wieder. Viele Fans, die stundenlang gewartet hatten, zeigten sich entsprechend enttäuscht über die kurze Show.

Auf seinen Social-Media-Kanälen präsentierte sich der Rapper danach jedoch völlig unbeeindruckt, wie TMZ berichtet. Dort bedankte er sich bei seinen Fans in New Hampshire und vermittelte den Eindruck, der Abend sei ohne Probleme verlaufen. Von der massiven Verspätung oder der kurzen Spielzeit war in dem Beitrag keine Rede. Stattdessen kündigte er lediglich an, für seinen nächsten Tour-Stopp nun nach Iowa zu reisen. Ob er dort pünktlich erscheinen wird, bleibt allerdings offen.

Denn der Auftritt in New Hampshire war nicht Lil Waynes erster Aussetzer auf seiner aktuellen "20 Years of Carter Classics"-Tour. Erst wenige Tage zuvor war der Rapper bei einem geplanten Konzert in Maine überhaupt nicht erschienen, nachdem Support-Act 2 Chainz (48) und DJ bereits gespielt hatten. Die Fans wurden damals schließlich ohne Auftritt des Rappers nach Hause geschickt. Später meldete sich der Musiker zwar noch mit einer Entschuldigung, einen Grund für sein Fernbleiben nannte er jedoch bis heute nicht.

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Getty Images Lil Wayne bei einem Konzert in Los Angeles, 2016

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Getty Images Lil Wayne beim Bud Light Super Bowl Music Fest, 2020

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Getty Images Rapper Lil Wayne im Dezember 2023