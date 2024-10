Lil Wayne ist angeblich mit seiner privaten Köchin zusammen

Bei Lil Wayne (42) geht Liebe wohl tatsächlich durch den Magen. Der Rapper soll TMZ-Informationen zufolge eine neue Frau an seiner Seite haben – und zwar seine Privatköchin LeahAngelie Murphy. Seit Anfang 2023 begegnen sich der Musiker und seine Köchin nicht nur in der Küche, sondern offenbar auch im Herzen. Mittlerweile sollen die beiden sogar zusammen in seiner Villa in Los Angeles leben.

Die Verbindung zwischen Lil Wayne und seiner Küchenfee entstand, nachdem der Musiker sich im Streit von seiner vorherigen Köchin getrennt hatte. Diese hatte behauptet, aufgrund eines dringenden familiären Notfalls von ihm entlassen worden zu sein. Kurz nach diesem Vorfall begann LeahAngelie für den Musiker zu arbeiten, was letztlich in einer Romanze mündete, wie das Newsportal berichtet. LeahAngelie begleitet Lil Wayne derzeit auf seiner Tournee und teilt ihre kulinarischen Kreationen auch unter dem Namen "Moufwet" auf Social Media.

Lil Wayne, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt, hat eine lange Karriere im Musikgeschäft und ebenso eine Reihe bekannter Beziehungen hinter sich. Mit seiner Jugendliebe Toya Johnson hat er Tochter Reginae, die 1998 geboren wurde. Weitere Kinder hat er mit der Schauspielerin Lauren London und der Sängerin Nivea. Insgesamt ist der Rapper Vater von vier Kindern aus verschiedenen Beziehungen.

Getty Images Rapper Lil Wayne im Dezember 2023

Getty Images Lil Wayne, Rapper

