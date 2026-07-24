Lil Wayne spricht über seine Knastvergangenheit und Musik

Trotz Gefängnismauern und strenger Regeln hat Lil Wayne (43) nie aufgehört, Musik zu machen. Der Rapper sprach jetzt im Podcast "Friends Keep Secrets" offen über seine acht Monate auf Rikers Island in New York im Jahr 2010 – und verriet dabei, wie er es schaffte, hinter Gittern weiterhin als Künstler aktiv zu bleiben. "Ich bin jede Nacht im Gefängnis ins Studio gegangen", erklärte der heute 43-Jährige. Damit meinte er, dass er Musik über das Telefon aufnahm – direkt aus seiner Zelle heraus. Für seine nächtlichen Aufnahmesessions hatte Lil Wayne eine clevere Strategie entwickelt. Eigentlich galt um 22:45 Uhr Bettruhe, doch er begann seine Telefonate bewusst kurz vor diesem Zeitpunkt, um ungestört weiterarbeiten zu können, denn alle anderen mussten um diese Uhrzeit still sein.

Einer Ablenkung konnte er sich auf Dauer allerdings doch nicht entziehen: Gemeinsam mit den anderen Insassen schaute er die Doku-Show "Naked and Afraid" auf Discovery Channel. "Die kennen die Handlung, die kennen einfach alles", sagte Wayne über seine Mitgefangenen und deren Begeisterung für die Sendung. Ob seine Zeit hinter Gittern das schlimmste Jahr seines Lebens gewesen sei, verneinte er und betonte, dass andere Insassen sich darum gekümmert hätten, es ihm so leicht wie möglich zu machen.

Lil Wayne war im Jahr 2007 wegen illegalem Waffenbesitz verhaftet worden und trat seine Haftstrafe 2010 an. Im November desselben Jahres wurde er nach acht Monaten entlassen. Bereits vor seiner Inhaftierung hatte er gegenüber dem Musikmagazin Rolling Stone eine eher gelassene Haltung zu der Situation gezeigt: "Ich sehe alles als etwas, das sein soll. Ich weiß, dass es eine Erfahrung ist, die ich machen muss, wenn Gott mich da durchführt." Sein Freund und Kollege Fat Joe (55) besuchte ihn während der Haftzeit und erinnerte sich später in der Sendung "Red Table Talk" bewegt daran: "Eines der traurigsten Dinge, die ich je getan habe, war, Lil Wayne im Gefängnis zu besuchen. Er war in Ketten gelegt." Fat Joe berichtete außerdem, dass Wayne ihn noch kurz vor dem Besuch anrief und ihm schlicht riet: "Sei einfach bescheiden, Bro."

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Getty Images Lil Wayne im Oktober 2018

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Getty Images Lil Wayne, Rapper

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Getty Images Lil Wayne, Rapper