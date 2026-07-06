Offiziell: Lil Wayne bestätigt Trennung von 23-jähriger Madi

Lil Wayne (43) ist wieder solo! Der Rapper hat jetzt in einem Instagram-Video öffentlich bestätigt, dass seine Beziehung mit der 23-jährigen Influencerin Madi Cannon beendet ist. Gleichzeitig stellte er klar, dass er nie mit ihr verlobt gewesen war – obwohl in den sozialen Netzwerken seit Mai 2026 entsprechende Gerüchte kursierten. "Ich hatte etwas Wunderschönes mit einem erstaunlichen Menschen", erklärte er in dem Clip, fügte aber hinzu, er wolle "keine solche Bürde für einen so erstaunlichen Menschen sein."

Das Video entstand im Rahmen seiner laufenden "20 Years of Carter Classics"-Tour, in dem er sich auch zu dem Chaos rund um den Tourauftakt äußerte. Den geplanten Auftritt am 30. Juni im US-Bundesstaat Maine musste er absagen. Als Grund nannte er Migräne und ein damit verbundenes Risiko für epileptische Anfälle. Das Konzert wurde inzwischen auf den 28. Juli verlegt, doch der Ärger vieler Fans bleibt. Auch bei seiner Show in New Hampshire sorgte er für Unmut, als er deutlich verspätet auf der Bühne erschien.

Lil, bürgerlicher Name Dwayne Carter Jr., gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Rappern der Welt. Der gebürtige New Orleaner veröffentlichte seine ersten Alben bereits als Teenager und gilt als einer der einflussreichsten Künstler seines Genres. Sein Privatleben stand dabei immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Madi Cannon war bereits als Social-Media-Influencerin aktiv, bevor die Beziehung der beiden für Schlagzeilen sorgte.

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SUZANNE CORDEIRO/AFP via Getty Images, Instagram / xomadik Collage: Rapper Lil Wayne und Madi Cannon

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Getty Images Lil Wayne, Rapper

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Getty Images Lil Wayne im Oktober 2018