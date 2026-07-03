Gwyneth Paltrows Sohn Moses tritt als Model ins Rampenlicht

Moses Martin (20) tritt aus dem Schatten seiner berühmten Eltern und gibt sein Model-Debüt – ausgerechnet für eine der bekanntesten britischen Luxusmarken der Welt. Der Sohn von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) ist das neue Gesicht von Burberry und posiert für die Kampagne "Escape to the Countryside" lässig mit Rucksack und den typischen Looks des Modehauses. Dass es sein erster großer Auftritt vor der Kamera ist, sieht man ihm dabei nicht an.

Bislang hielt sich Moses lieber im Hintergrund. Neben dem Modeln ist der 20-Jährige nämlich Student an der renommierten Brown University – welches Fach er dort belegt, hat er bisher nicht verraten. Auf Instagram folgen ihm rund 28.800 Menschen, doch auf seinem Profil sind bisher nur vier Beiträge zu finden. Erst im Dezember vergangenen Jahres war Moses überhaupt zum ersten Mal auf einem großen Red Carpet zu sehen, als er seine Mutter zur Premiere des Films "Marty Supreme" in Los Angeles begleitete. Mit dem Burberry-Job wagt er nun einen deutlich sichtbareren Schritt in die Öffentlichkeit.

In der Familie Paltrow-Martin ist Moses aber nicht der Erste, der sich in der Modewelt einen Namen macht. Seine zwei Jahre ältere Schwester Apple Martin (22) stand bereits für Luxusmarken wie Chloé und Self-Portrait vor der Kamera und hat kürzlich auch ihre erste Filmrolle an Land gezogen: Sie wird in einem noch unbetitelten Projekt von Regisseurin Nancy Meyers an der Seite von Penelope Cruz (52), Jude Law (53), Kieran Culkin (43) und Owen Wilson (57) zu sehen sein. Gwyneth sprach zuletzt offen darüber, wie schwer es ihr gefallen ist, ihre Kinder aus dem Haus ziehen zu sehen – inzwischen hat sie eigenen Aussagen zufolge aber ihren Frieden damit gefunden, dass ihre Kinder in neue Lebensabschnitte aufbrechen.

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Moses Martin

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Instagram / gwynethpaltrow Moses Martin

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Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme"