Kaum zu glauben: Apple sieht aus wie Mama Gwyneth Paltrow

Das Netz dreht durch! Neue Fotos von Apple Martin (22), der Tochter von Gwyneth Paltrow (53), sorgen gerade für mächtig Wirbel auf Instagram. Auf den Schnappschüssen, die sich rasend schnell im Netz verbreiten, posiert die junge Frau strahlend für die Kamera – und der Anblick lässt viele Fans zweimal hinschauen. Denn ob Blick, Haare oder Lächeln: Apple sieht ihrer berühmten Mutter zum Verwechseln ähnlich.

Die neuen Schnappschüsse zeigen Apple in einem natürlichen, zugleich sehr eleganten Look. Genau diese Mischung scheint bei vielen Nutzern besonders gut anzukommen. Zahlreiche Fans reagieren begeistert und betonen, dass Gwyneths Tochter ihrer Mutter immer ähnlicher sehe. Vor allem in Nahaufnahmen werde deutlich, wie sehr sich die beiden gleichen. Dass die Bilder nun so viel Aufmerksamkeit bekommen, liegt auch daran, dass Apple in der Öffentlichkeit zwar immer wieder auftaucht, aber längst nicht so häufig im Rampenlicht steht wie ihre prominente Mutter.

Gwyneth Paltrow ist seit Jahrzehnten ein bekannter Name in Hollywood und hat mit Ex-Mann Chris Martin (49) zwei gemeinsame Kinder. Apple gehört dabei immer wieder zu den Familienmitgliedern, die bei Fans besonderes Interesse wecken. Schon in der Vergangenheit fiel auf, dass Mutter und Tochter optisch einige Gemeinsamkeiten haben. Mit den neuen Fotos bekommt dieser Eindruck nun erneut Auftrieb. Gerade das enge Familienbild, das Gwyneth in den vergangenen Jahren immer wieder in Einblicken aus ihrem Privatleben zeigte, sorgt dafür, dass auch persönliche Momente rund um ihre Kinder viel Aufmerksamkeit bekommen.

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Imago Gwyneth Paltrow bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Instagram / applemartin Apple Martin im Sommerkleid

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin