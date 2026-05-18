Hier kuschelt Gwyneth Paltrows Tochter Apple mit Unbekanntem

Apple Blythe Alison Martin (22), die Tochter von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (53), bringt ihre Follower derzeit mit einer Reihe auffälliger Instagram-Storys zum Rätseln. In den Clips und Fotos, die sie vor Kurzem mit ihren Fans teilte, kuschelt sich die Blondine eng an einen bislang unbekannten jungen Mann, mit dem sie offenbar Zeit in einer angesagten Location verbringt. Aufnahmen von gemeinsamen Momenten, dazu kleine Herzchen-Sticker und intime Schnappschüsse lassen viele Nutzer nun vermuten, dass Apple verliebt ist.

In ihren Storys zeigt sich Apple unter anderem auf der Couch und in einem Restaurant an der Seite des Unbekannten und die Turteltauben wirken sehr vertraut. Besonders ein Foto, auf dem der junge Mann seinen Arm um sie legt und ihren Kopf küsst, sorgt für Spekulationen. Einige Fans interpretierten dies als klare Liebesbotschaft, andere bleiben zurückhaltender und verweisen darauf, dass Apple sich bisher nicht konkret zu ihrem Beziehungsstatus geäußert hat.

Apple stammt aus Gwyneths Ehe mit Musiker Chris Martin (49). Sie steht seit einigen Jahren ebenfalls zunehmend im Rampenlicht. Die junge Frau gilt als modeaffin, taucht immer wieder in Streetstyle-Galerien auf und wird von Beobachtern gerne als eine perfekte Mischung aus ihrer berühmten Mutter und ihrem Vater beschrieben. Apple hält ihr Privatleben normalerweise unter Verschluss – umso mehr Aufmerksamkeit bekommen nun die seltenen Einblicke in ihr Liebesleben, die sie freiwillig mit der Welt teilt.

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple, Dezember 2024

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Instagram / applemartin Apple Martin und ein Mann, Mai 2026

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Getty Images Apple Blythe Alison Martin im Januar 2023