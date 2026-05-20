Apple Martin feiert Filmdebüt in Nancy Meyers' neuer Komödie

Apple Martin (22) startet durch: Die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) gibt ihr Spielfilmdebüt in der neuen Komödie von Regisseurin Nancy Meyers. Wie das Branchenmagazin Deadline berichtete, gehört die 22-Jährige zur hochkarätigen Besetzung des Films, der als semi-autobiografisches Projekt der Regisseurin gilt. An Apples Seite stehen unter anderem Penelope Cruz (52), Jude Law (53), Owen Wilson (57) und Kieran Culkin (43) vor der Kamera. Nancy Meyers selbst beschrieb das Projekt in einem Instagram-Post als Film "über eine Gruppe von Menschen, die einen Film drehen, und über die Magie und das Geheimnis dessen, was wir tun."

Damit steht Apples Filmdebüt fest – und der Dreh soll schon sehr bald beginnen. Nancy teilte kurz vor der Casting-Bekanntmachung ein Foto ihres Regiesessels auf Instagram und schrieb dazu: "So nah dran, anzufangen." Außer Apple und den erwähnten Co-Stars stoßen laut Deadline auch Tony Hale aus "Arrested Development" sowie Beverly D’Angelo (74) zum Ensemble. Der Film ist der erste von Nancy Meyers seit "The Intern" aus dem Jahr 2015 und soll am 25. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Nancy übernimmt dabei erneut sowohl das Drehbuch als auch die Regie.

Für Apple ist der Schritt vor die Kamera eine Herzensangelegenheit. In einem Interview mit Vogue gab sie zuletzt offen zu, dass sie lange in einer "rebellischen 'Ich-will-nicht-wie-meine-Eltern-sein'-Phase" gesteckt habe. Inzwischen habe sie diese aber hinter sich gelassen und träume davon, Schauspielerin zu werden – genau wie ihre Mutter. "Ich liebe Tanzen und ich liebe Schauspielerei", so Apple gegenüber Vogue. "Mein Traum ist es, zu schauspielern." Vor ihrer Schauspielkarriere sammelte die frischgebackene Vanderbilt-Absolventin erste Erfahrungen als Model – für Marken wie Chloé und Gap – und hatte außerdem einen kleinen Auftritt in der HBO-Serie "Rooster". Für ihren nächsten Karriereschritt hat sie sich bereits bei der renommierten Hollywood-Agentur CAA unter Vertrag nehmen lassen.

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Getty Images Apple Blythe Alison Martin im Januar 2023

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Chris Martin, 2014

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Getty Images Apple Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme"