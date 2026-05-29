Erster Film: Gwyneth Paltrow ist stolz auf Tochter Apple

Gwyneth Paltrow (53) hat sich jetzt zum ersten Mal öffentlich über die Filmkarriere ihrer Tochter Apple Martin (22) geäußert. In der US-amerikanischen Sendung "Today" sprach die Schauspielerin mit Moderatorin Savannah Guthrie (54) über Apples bevorstehendes Spielfilmdebüt in einem neuen Romanzenprojekt von Kultregisseurin Nancy Meyers. "Ich bin wirklich stolz auf sie, das ist wirklich aufregend", sagte die Oscarpreisträgerin sichtlich begeistert. Besonders schwärmte sie von den hochkarätigen Co-Stars ihrer Tochter: Neben Owen Wilson (57) stehen auch Penelope Cruz (52) und Kieran Culkin (43) vor der Kamera. "Jude Law ist dabei", betonte Gwyneth – und schien allein schon von dieser Tatsache beeindruckt. "Es ist unglaublich", fügte die Unternehmerin hinzu.

In der Talkshow kam Gwyneth auch auf die Schattenseiten des Geschäfts zu sprechen. Gefragt nach ihrem Rat für junge Menschen, die von einer Karriere in Hollywood träumen, antwortete sie offen: "Es ist hart. Es ist ein schwieriger Weg, aber es lohnt sich, wenn es ihre absolute Wahrheit ist", erklärte sie im Gespräch. Ein weiterer Tipp der Unternehmerin: Nachwuchstalente sollten möglichst nichts über sich selbst lesen, um sich nicht von Kommentaren aus der Bahn werfen zu lassen. Neben Apple rückte sie außerdem Sohn Moses in den Fokus: Der Teenager ist inzwischen bei Interscope Records unter Vertrag, seine Band People I've Met bezeichnete Gwyneth in der Sendung als "fantastisch" und hob hervor, wie "lieb" ihr Sohn sei. Eigentlich war die Blondine auf dem Sofa der Show, um über die Expansion ihrer Goop Kitchen nach New York zu sprechen – doch der Familienstolz rückte schnell in den Vordergrund.

Apple, die mit 22 Jahren gerade ihr Studium der Rechtswissenschaften, Geschichte und Gesellschaft an der Vanderbilt University in Nashville abgeschlossen hat und bisher als Model tätig war, bezeichnete die Rolle auf Instagram als "Traum, der wahr geworden ist". Das Projekt von Regisseurin Nancy, die mit Filmen wie "Was das Herz begehrt", "Liebe braucht keine Ferien" und "Wenn Liebe so einfach wäre" berühmt wurde, gilt als semi-autobiografisch und soll am 25. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Für Gwyneth schließt sich mit dem Projekt übrigens ein Kreis: Jude war schon 1999 ihr Filmpartner in "Der talentierte Mr. Ripley" – jetzt steht er an der Seite ihrer Tochter.

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple, Dezember 2024

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Getty Images Bei der Women in Entertainment Gala: Gwyneth Paltrow im Beverly Hills Hotel, 3. Dezember 2025

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses