Darum wollte Gwyneth Paltrow keine Kinder mit Luke Wilson

Über 20 Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung wird eine alte Geschichte von Gwyneth Paltrow (53) und Luke Wilson (54) wieder aktuell. Der Auslöser: Luke ist jetzt erstmals Vater geworden. Gerade tauchte der Schauspieler gemeinsam mit seiner 24-jährigen Freundin Kendall Yates und dem gemeinsamen Neugeborenen bei einem Pressetermin für seine neue Netflixserie "The Resort" auf – und sorgte damit für Aufsehen. Denn dass Gwyneth mit dem Gedanken gespielt hatte, selbst ein Kind mit ihm zu bekommen, enthüllt jetzt eine neue Biografie über die Schauspielerin.

In Amy Odells Buch "Gwyneth: The Biography", das im Juli 2025 erschienen ist, heißt es, die Schauspielerin habe "darüber nachgedacht, ein Baby mit Luke Wilson zu bekommen" – besonders nachdem ihr Vater Bruce im Oktober 2002 verstorben war. Doch laut einer engen Freundin Gwyneths gab es zwei Warnsignale: "Er rauchte viel Gras und schien nicht bereit zu sein, Vater zu werden." Die Romanze zwischen den beiden war während der Dreharbeiten zu "The Royal Tenenbaums" entstanden, wo sie sich 2001 kennengelernt hatten. Obwohl das Paar die Beziehung zunächst geheim halten wollte, wusste laut Autorin Odell das gesamte Set davon.

Gwyneth und Luke trennten sich schließlich, und sie heiratete 2003 Chris Martin (49), mit dem sie zwei Kinder, Apple und Moses, bekam. Nach der Trennung von Chris im Jahr 2014 heiratete sie 2018 Brad Falchuk (55). Luke blieb all die Jahre kinderlos – bis jetzt. Mit Kendall bestätigte er seine Beziehung erstmals im Januar 2023, als die beiden gemeinsam an einem Strand in Kalifornien gesichtet wurden. Seitdem wurden sie mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesehen, unter anderem 2024 bei der Premiere von "Horizon: An American Saga – Chapter 1" in Los Angeles.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Links: Gwyneth Paltrow bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood 2026, Rechts: Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk am Valentinstag 2024

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuck 2019 in New York