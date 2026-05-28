Gwyneth Paltrow kämpft mit dem Leben als "Empty Nester"

Das Kapitel "Empty Nest" fällt Gwyneth Paltrow (53) sichtlich schwer. In der Sendung "Today" sprach die Schauspielerin und Unternehmerin am Mittwoch offen darüber, wie emotional herausfordernd es für sie war, ihre Kinder aus dem Haus ziehen zu sehen. "Ich hatte wirklich zu kämpfen, als sie alle gegangen sind, und dann dachte ich: 'Okay, ich komme damit klar'", erzählte sie. "Und dann im September bin ich ein zweites Mal quasi von einer Klippe gestürzt." Inzwischen habe sie aber ihren Frieden damit gefunden: "Es ist ja das, was man sich wünscht – dass sie in die nächste Phase ihres Lebens gehen und ihre Leute finden."

Gwyneth hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Frontsänger Chris Martin (49): Tochter Apple (22) und Sohn Moses (20). Apple, die kürzlich ihr Studium an der Vanderbilt University abgeschlossen hat, steht bereits vor ihrer ersten Filmrolle – in einem neuen Film von Regisseurin Nancy Meyers. "Ich bin so stolz auf sie. Es ist wirklich aufregend", schwärmte Gwyneth im "Today"-Interview. Auch Moses macht Fortschritte: Er studiert im zweiten Jahr an der Brown University und verfolgt gleichzeitig eine Musikkarriere mit seiner Band People I've Met, die bereits einen Vertrag bei Interscope Records unterzeichnet hat. Das rät Gwyneth für den Einstieg ins Showgeschäft: "Es ist schwer, ein schwieriger Weg. Aber es ist es wert, wenn es ihre absolute Wahrheit ist" – und sie sollen "nichts über sich selbst lesen."

Dass Gwyneth den Auszug ihrer Kinder nicht leicht nimmt, zeigte sich schon früher. Bereits 2024 hatte sie in einem Video ihrer Instagram-Story auf das Thema reagiert, als ein Fan sie darauf ansprach: "Es ist sehr anders. Ich erlebe Phasen der Trauer und der Traurigkeit." Für Apple war das Studienende zuletzt Anlass für ein gemeinsames Fest – Gwyneth und Chris, die seit 2016 geschieden sind, feierten den Abschluss ihrer Tochter an der Vanderbilt University zusammen, eine der seltenen öffentlichen Gelegenheiten, bei denen das Ex-Paar vereint zu sehen war.

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Getty Images Apple Martin, Gwyneth Paltrow und Moses Martin 2025

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Imago / Lumeimages / Avalon, Imago / ZUMA Press Wire / Bonnie Britain Collage: Gwyneth Paltrow und Chris Martin

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Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses