Gwyneth Paltrows Sohn Moses zeigt erstmals seine Freundin

Moses Martin (20), der Sohn von Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Sänger Chris Martin (49), hat jetzt erstmals seine Freundin öffentlich gezeigt. Auf Instagram postete er anlässlich des 21. Geburtstags von Campbell Fealy gleich mehrere verliebte Fotos der beiden. Auf einem Bild umschlingt er sie von hinten, beide tragen passende dunkelblaue Jacken und Jeans – dazu schrieb er: "Geburtstag meiner Lieblingsperson." Ein weiteres Foto zeigt Campbell am Strand mit zwei Sonnenbrillen im Gesicht, und Moses kommentierte: "Ich liebe dich total."

Campbell ist Tochter des bekannten New Yorker Sportmedizinchirurgen Stephen Fealy und studiert laut Daily Mail im ersten Jahr an der Brown University in Providence – genau dort, wo Moses sich bereits im zweiten Studienjahr befindet. Die beiden lernten sich an der renommierten Ivy-League-Universität kennen. Campbells Mutter Kristen ist als Mahjong-Lehrerin tätig und bringt Anfängern das chinesische Kachelspiel bei, das unter wohlhabenden New Yorkern zuletzt wieder sehr populär geworden ist. Bevor Campbell an die Brown University wechselte, studierte sie ein Jahr am Middlebury College in Vermont, wo sie im Leichtathletikteam aktiv war.

Für Moses passt der Zeitpunkt des öffentlichen Liebesbekenntnisses gut – schließlich tritt er gerade in mehreren Bereichen aus dem Schatten seiner berühmten Eltern heraus. Erst im Mai veröffentlichte er mit seiner Alternativrockband People I've Met seine Debüt-EP "Bunny", in der er als Sänger und Gitarrist zu hören ist. Kurz darauf wurde er als neues Gesicht von Burberry vorgestellt und stand für die Kampagne "Escape to the Countryside" gemeinsam mit Topmodel Edie Campbell (35) vor der Kamera. Seine Eltern Gwyneth und Chris hatten 2014 ihre sogenannte einvernehmliche Trennung – die sie selbst als "bewusste Trennung" bezeichneten – bekanntgegeben und sich 2016 offiziell scheiden lassen. Die beiden gelten seither als besonders harmonische Co-Eltern.

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Getty Images Moses Martin bei der New Yorker Premiere von A24s "Marty Supreme", Dezember 2025

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Instagram / mosesmartin Moses Martin mit seiner Freundin Campbell Fealy, Juli 2026

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Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014