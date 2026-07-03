Harvey Weinstein erholt sich nach Herzversagen im Gefängnis

Harvey Weinstein (74) sorgt mit neuen Gesundheitsnews aus dem Gefängnis für Schlagzeilen: Der frühere Hollywoodproduzent erholt sich derzeit nach einem Herzversagen, das er vor wenigen Wochen hinter Gittern in New York erlitten hat. Sein langjähriger Sprecher Juda Engelmayer erklärte nun gegenüber TMZ, dass es Harvey mittlerweile deutlich besser gehe. Demnach haben die Ärzte seine Lungenentzündung mit Antibiotika behandelt, gleichzeitig wird sein Herz rund um die Uhr per EKG überwacht. Inzwischen kann der inhaftierte Produzent auf der Krankenstation wieder selbstständig herumlaufen und soll sich eigenen Angaben zufolge stabil fühlen.

Der schwere medizinische Zwischenfall hatte sich auf Rikers Island ereignet, wo Harvey nach Atemproblemen in eine spezielle medizinische Einrichtung des Manhattaner Gefängnissystems verlegt und in das Bellevue Hospital gebracht worden war. Laut dem Sprecher war die Lungenentzündung der Auslöser für das Herzversagen, das die Ärzte rechtzeitig stoppen konnten. Schon zuvor war der einst mächtige Filmmanager wiederholt durch ernsthafte Gesundheitsprobleme im Gefängnis aufgefallen: Er hatte bereits mit einer doppelten Lungenentzündung und einer Leukämie-Erkrankung zu kämpfen und musste sich außerdem einer Herzoperation unterziehen. Auch jetzt bleibt er unter strenger ärztlicher Beobachtung, während er sich von dem jüngsten Rückschlag erholt.

Harvey sitzt wegen mehrerer Sexualdelikte weiterhin eine lange Haftstrafe ab. In New York war der Produzent 2020 zunächst wegen Vergewaltigung verurteilt und zu 23 Jahren Gefängnis verbannt worden, später folgte in Los Angeles eine weitere Verurteilung mit einer zusätzlichen Strafe von 16 Jahren. Während sich die juristische Lage durch Berufungen und ein aufgehobenes Urteil zwischenzeitlich mehrfach verändert hat, endete ein erneuter Prozess 2025 mit einer weiteren Verurteilung wegen sexueller Übergriffe. Der ehemalige Hollywoodgigant, der früher mit unzähligen Stars zusammenarbeitete und für große Filmerfolge verantwortlich war, verbringt seine Tage inzwischen fernab vom Glamour in der medizinischen Abteilung des Gefängnisses – begleitet von immer neuen Berichten über seinen Gesundheitszustand.

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Getty Images Harvey Weinstein im Juni 2025

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Getty Images Harvey Weinstein, verurteilter Straftäter

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