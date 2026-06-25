Kein vierter Prozess: Bittere Wende im Fall Harvey Weinstein

Harvey Weinstein (74) wird in New York kein viertes Mal wegen der Vergewaltigungsvorwürfe von Jessica Mann vor Gericht gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan gab am 25. Juni bekannt, auf einen weiteren Prozess zu verzichten, weil die Schauspielerin nach jahrelangen Aussagen nicht erneut in den Zeugenstand treten möchte. Staatsanwalt Alvin Bragg würdigte ihren Einsatz gegenüber The Hollywood Reporter mit deutlichen Worten: "Wir glauben Ms. Manns Schilderungen und ihrer Glaubwürdigkeit als Zeugin. Dies war eine außerordentlich belastende Angelegenheit für sie, und sie hat nie geschwankt, während sie vor zwei großen Jurys und drei Prozessjurys über acht Jahre hinweg ausgesagt hat. Wir danken ihr für ihre Ehrlichkeit und ihre außerordentliche Tapferkeit."

Anstelle eines neuen Prozesses konzentriert sich die Anklagebehörde nun auf die Strafempfehlung für Weinstein. Wegen seiner Verurteilung wegen einer Straftat sexueller Natur gegen die frühere "Project Runway"-Produktionsassistentin Miriam Haley empfehlen die Staatsanwälte eine Haftstrafe von 20 Jahren. "Das würde den erheblichen Schaden berücksichtigen, den seine Handlungen Ms. Haley zugefügt haben", erklärte Bragg. Im Verfahren rund um die Anschuldigungen des Models Kaja Sokola war Weinstein freigesprochen worden. Zusätzlich zu dem New Yorker Urteil verbüßt er bereits eine separate 16-jährige Haftstrafe aus einer Verurteilung in Los Angeles aus dem Jahr 2022.

Der Weg zu diesem Punkt war lang: Weinstein war im Jahr 2020 erstmals wegen der Vorwürfe von Jessica und Miriam verurteilt worden, doch der New York Court of Appeals hob das Urteil 2024 auf. Im darauffolgenden Wiederaufnahmeverfahren 2025 wurde er erneut wegen der Tat an Miriam schuldig gesprochen – im Fall Jessica blieb die Jury uneinig. Ein weiterer Prozess im Frühjahr 2026 endete ebenfalls mit einem Fehlurteil. Zuletzt hatte Jessica vor einigen Wochen im Zeugenstand erneut von den Ereignissen eines Treffens in einem Hotelzimmer in Manhattan geschildert, das für sie eine traumatische Erfahrung war. Nach dem Ende des dritten Prozesses hielt sie dennoch an ihrer Aussage fest: "Die heutige Entscheidung, ein Fehlurteil zu verkünden, schmälert in keiner Weise die Wahrheit, die ich gesagt habe, und die Gewaltverbrechen, die Harvey Weinstein an mir und so vielen anderen begangen hat."

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026

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Getty Images Jessica Mann trifft zum erneuten Prozess gegen Harvey Weinstein am Manhattan Criminal Court ein, 21. Mai 2025

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