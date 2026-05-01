Wende im Prozess? Weinstein-Opfer war wohl in ihn verliebt

Am achten Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess gegen Harvey Weinstein (74) in New York kam es im Gerichtssaal zu einer dramatischen Wendung. Die Hauptbelastungszeugin Jessica Mann, die dem Filmproduzenten Vergewaltigung vorwirft und zuvor unter Tränen ausgesagt hatte, wurde plötzlich mit einem eigenen Tagebucheintrag konfrontiert – verfasst nur zwei Tage nach der mutmaßlichen Tat. Der Inhalt des Eintrags lässt aufhorchen. Darin heißt es laut Bild: "Ich möchte, dass diese Person mich ebenfalls liebt." Und weiter: "Liebe ich ihn – oder nur die Vorstellung von ihm?"

Richter Curtis Farber ließ den Eintrag zu, obwohl die Staatsanwaltschaft zuvor versucht hatte, ihn zu blockieren. Die Veröffentlichung sorgte für sichtbare Reaktionen im Gerichtssaal. Laut Bild schüttelten einige Geschworene ungläubig den Kopf. Die Verteidigung nutzte den Moment und argumentierte, der Eintrag spiegele Jessicas "tiefste Gefühle" wider – und zeige keinerlei Hinweis auf ein Trauma. Jessica selbst wirkte im Zuge der Befragung zunehmend verwirrt und klagte schließlich über Schwindel, woraufhin der Richter den Verhandlungstag vorzeitig beendete. Für weitere Brisanz sorgte Staatsanwältin Nicole Blumberg mit der Mitteilung, dass zwei wichtige Zeuginnen nicht auffindbar seien: Schauspielerin Emanuela Postacchini soll trotz richterlicher Vorladung ins Ausland geflohen sein, und auch Jessicas Freundin Talita Maia, die beim mutmaßlichen Vorfall im Hotel anwesend gewesen sein soll, ist nicht erreichbar.

Der Tagebucheintrag des Opfers taucht in diesem Prozess erstmals auf – weder im Verfahren 2020 noch im Jahr 2024 hatte er eine Rolle gespielt. Jessica hatte zuvor vor Gericht geschildert, wie ein zunächst harmlos geplantes Brunch-Treffen am 18. März 2013 in einem Hotelzimmer im DoubleTree Hilton in Midtown Manhattan eskalierte. Hollywood-Mogul Harvey war 2020 bereits wegen Vergewaltigung verurteilt worden, das Urteil wurde jedoch später aufgehoben, weshalb der Fall nun neu verhandelt wird.

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Getty Images Harvey Weinstein, früherer Filmproduzent

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Getty Images Jessica Mann trifft zum erneuten Prozess gegen Harvey Weinstein am Manhattan Criminal Court ein, 21. Mai 2025

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