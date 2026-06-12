Adrien Brody zeigt, wie nah er Georgina Chapmans Sohn ist

Adrien Brody (53) zeigt offen, wie eng sein Verhältnis zum Sohn seiner Partnerin ist. Der Schauspieler wurde jetzt in New York City bei einem Spaziergang mit Dashiell, dem 13-jährigen Sohn von Georgina Chapman (50), gesichtet. Die Designerin war früher mit Harvey Weinstein (74) verheiratet. Die Bilder, die Daily Mail veröffentlichte, sprechen dabei für sich. Hand in Hand erledigten die beiden Einkäufe in Manhattan, während Georgina selbst sowie die 15-jährige Tochter India bei dem Ausflug nicht dabei waren. Adrien zeigte sich dabei in einem blau-gestreiften T-Shirt mit passender Jogginghose und auffälligen Christian-Dior-Sneakern, während Dashiell ein grafisches NYC-Shirt mit weiter Jeans kombinierte.

Bereits einen Tag vor dem Ausflug waren Adrien, Georgina und Dashiell gemeinsam unterwegs – sie besuchten Spiel drei der NBA Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs. Dass Adrien eine enge Vaterfigur für die beiden Kinder geworden ist, hatte er bereits bei seiner Oscars-Rede im Jahr 2025 deutlich gemacht. Als er den Academy Award als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "The Brutalist" entgegennahm, dankte er nicht nur Georgina, sondern auch ihren Kindern – und enthüllte, dass Dashiell und India ihn liebevoll "Popsy" nennen. "Es war eine Achterbahnfahrt, aber danke, dass ihr mich in euer Leben gelassen habt, und Popsy kommt als Sieger nach Hause", sagte er damals auf der Bühne.

Harvey Weinstein, Georginas Ex-Mann und Vater der beiden Kinder, äußerte sich gegenüber The Hollywood Reporter zu Adriens Rolle im Leben seiner Kinder – und zeigte sich dabei verständnisvoll. "Ich war froh. Es ist gut, dass meine Kinder jemanden in ihrem Leben haben", sagte er und ergänzte: "Und Georgina hat meinetwegen schrecklich gelitten. Ich bin froh, dass sie endlich etwas Glück gefunden hat." Harvey Weinstein sitzt derzeit weiter hinter Gittern und verbüßt Haftstrafen aus Verurteilungen in Kalifornien und New York. Adrien und Georgina lernten sich im April 2019 bei einer Veranstaltung in Puerto Rico kennen und sind seitdem ein Paar.

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Getty Images Adrien Brody bei der Broadway-Premiere von "The Fear of 13" in New York, 15. April 2026

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Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman bei den BAFTA Film Awards 2025

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026