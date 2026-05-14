Brustschmerzen: Harvey Weinsteins Prozess wurde unterbrochen

Harvey Weinsteins (74) erneuter Vergewaltigungsprozess ist am Mittwoch zu einem abrupten Halt gekommen. Der frühere Hollywood-Produzent klagte über Brustschmerzen, während er im Gerichtsgebäude auf den Ausgang der Beratungen wartete. Sein Verteidiger Marc Agnifilo informierte Richter Curtis Farber über den Zustand seines Mandanten. "Er möchte hier sein, aber er hat Brustschmerzen", erklärte er gegenüber dem Gericht laut Mirror. Daraufhin schickte der Richter die Jury mit der Begründung "unvorhergesehener Umstände" rund eine Stunde früher als geplant nach Hause.

Die Geschworenen hatten zu diesem Zeitpunkt weniger als vier Stunden beraten und kurz zuvor noch eine Anfrage gestellt: Sie wollten Teile der Aussage von Jessica Mann noch einmal anhören sowie eine umfangreiche Beweiszusammenstellung der Staatsanwaltschaft prüfen. Jessica, die auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet hat, schilderte vor Gericht, dass Harvey sie im März 2013 in einem Hotelzimmer in Manhattan zu unerwünschtem Sex gezwungen habe, obwohl sie wiederholt Nein gesagt habe. Harveys Anwälte hingegen betonen, der Kontakt sei einvernehmlich gewesen und verweisen darauf, dass Mann danach weiterhin Kontakt zu Harvey gehalten habe. Jessica erklärte dazu, sie habe "alles normalisiert" und sei in komplizierten Gefühlen verstrickt gewesen. Harvey ist wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs angeklagt. Für sein erstes Retrial konnten die Geschworenen im vergangenen Jahr kein Urteil fällen, weshalb es nun zu einem zweiten Wiederaufnahmeverfahren kam. Er selbst beschloss, nicht auszusagen, und bestreitet, jemals jemanden sexuell missbraucht oder vergewaltigt zu haben.

Der Produzent befindet sich seit 2020 in Haft und sitzt für den Prozess im Rollstuhl. Sein Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verschlechtert. Harvey musste sich einem Notfall-Herzeingriff unterziehen und befand sich nach Berichten in einem kritischen Zustand. Im Oktober 2024 wurde bei ihm außerdem eine chronische myeloische Leukämie diagnostiziert, eine Krebserkrankung des Knochenmarks. Sein medizinischer Rechtsbeistand Craig Rothfeld ließ damals lediglich verlauten: "Aus Respekt vor Mr. Weinsteins Privatsphäre werden wir keinen weiteren Kommentar abgeben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Mann trifft zum erneuten Prozess gegen Harvey Weinstein am Manhattan Criminal Court ein, 21. Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Produzent