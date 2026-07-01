Notfall: Harvey Weinstein erleidet Herzversagen im Gefängnis

Harvey Weinstein (74) hat im Gefängnis offenbar einen schweren medizinischen Notfall erlitten. Der frühere Filmproduzent soll vor rund zwei Wochen auf Rikers Island in New York nach einer Lungenentzündung Herzversagen gehabt haben. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Insider. Weinstein, der sich in dem Gefängniskomplex in Queens befunden haben soll, habe demnach plötzlich unter starker Atemnot gelitten und sei daraufhin von den Behörden in das Bellevue Hospital in Manhattan gebracht worden. Dort werde er seitdem behandelt.

Inzwischen liege der 74-Jährige auf der Gefängnisstation des Krankenhauses und werde dort intensiv überwacht. Nach Informationen des Portals sei er an einen Herzmonitor angeschlossen worden, bekomme Flüssigkeit über einen Tropf und werde mit Antibiotika gegen die Lungenentzündung behandelt. Dem Bericht zufolge gehe es ihm inzwischen etwas besser. Außer Lebensgefahr sei der Produzent aber noch nicht. Eine offizielle Stellungnahme von Weinsteins Umfeld oder den zuständigen Behörden steht bislang aus.

Harvey Weinstein hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, während parallel seine juristischen Verfahren weiterliefen. Zuletzt wartete er laut TMZ auf seine für September angesetzte Strafmaßverkündung nach einer Verurteilung wegen sexueller Nötigung im Jahr 2025. International wurde Harvey vor allem durch den #MeToo-Komplex bekannt: 2020 war er in New York verurteilt worden, dieses Urteil wurde später aufgehoben. 2022 folgte zudem eine weitere Verurteilung in Los Angeles. Sein Fall hatte über Jahre hinweg zahlreiche Aussagen von Frauen öffentlich gemacht und gilt als einer der Auslöser für tiefgreifende Debatten über Machtmissbrauch in Hollywood.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Produzent

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026

Anzeige Anzeige