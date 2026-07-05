Cara Delevingne packt über Filmflop "London Fields" aus

Im "The Louis Theroux Podcast" hat Cara Delevingne (33) jetzt offen über einige turbulente Kapitel ihrer Karriere und ihres Privatlebens gesprochen. Dabei erinnerte sich die britische Schauspielerin und Model unter anderem an ihren Filmflop "London Fields" aus dem Jahr 2018 – einen Thriller, der trotz hochkarätiger Besetzung zum totalen Reinfall wurde. Mit dabei waren neben Cara unter anderem Amber Heard (40), Johnny Depp (63), Billy Bob Thornton (70) und Jason Isaacs (63). Für die Britin war der Misserfolg kaum zu fassen, denn eigentlich hatte sie große Hoffnungen in das Projekt gesteckt.

"Es schien wirklich so, als würde daraus etwas Großes werden – mit dem Cast und dem Buch, das Drehbuch war so gut", erklärte Cara im Podcast. Doch die Realität sah ganz anders aus: "London Fields" erhielt verheerende Kritiken und hält auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes eine seltene Wertung von null Prozent. An seinem Startwochenende in den USA spielte der Film, der rund sieben Millionen Euro gekostet haben soll, in 613 Kinos lediglich 141.000 Euro ein. Hinzu kam ein jahrelanger Rechtsstreit, der die Veröffentlichung massiv verzögerte – ursprünglich sollte der Film bereits 2015 beim Toronto Film Festival Premiere feiern. Neben dem Filmfiasko sprach Cara im Gespräch mit Theroux auch über Drogenprobleme, ihre Modelkarriere sowie ihre Sexualität und Beziehungen.

In diesem Zusammenhang wiederholte sie Vorwürfe, die sie bereits früher geäußert hatte: Harvey Weinstein (74) soll sie einst gewarnt haben, als Gay-Frau in der Öffentlichkeit zu stehen. "Harvey Weinstein rief mich an und fragte: 'Bist du schwul?' Und er sagte: 'Du solltest niemals in einer Beziehung mit einer Frau sein. Du wirst es in der Branche nie zu etwas bringen, wenn die Leute denken, du bist schwul'", berichtete sie Theroux. Diese Worte hätten sie damals tief getroffen: "Ich habe ihm wirklich geglaubt und es mir wirklich zu Herzen genommen." Heute setzt sie sich offen für weibliche Sexualität ein.

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Getty Images Cara Delevingne bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung am Strafgericht in Manhattan, Januar 2026