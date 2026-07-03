Nach Fremdgehgerüchten: Sind Nico Legat und Laura verlobt?

Hat Nico Legat (28) seiner Freundin Laura einen Heiratsantrag gemacht? Ein Bild, das die beiden jetzt in ihren Instagram-Storys geteilt haben, lässt genau das vermuten. Darauf ist Laura mit einem Ring an der linken Hand zu sehen, begleitet von den Worten "I said Yes". Laura selbst kommentierte den Beitrag außerdem mit: "Ich bin (d)eine Wifey" – für viele Fans ein eindeutiger Hinweis auf eine Verlobung. Die möglichen Liebes-News kommen allerdings zu einem denkbar turbulenten Zeitpunkt: Rund um Nico halten sich seit seiner Teilnahme an der RTL+-Show "Prominent verwandt" hartnäckige Fremdgehgerüchte.

In ihrer Instagram-Story hat sich Laura nun ausführlich zu den Spekulationen geäußert und dabei deutliche Worte gefunden: "Selbst WENN es so gewesen wäre – inwiefern wäre das eigentlich euer Problem? Wart ihr dabei? Kennt ihr den Anfang unserer Beziehung? Wisst ihr, ob wir überhaupt schon zusammen waren? Wisst ihr, was wirklich passiert ist? Nein." Sie betonte außerdem, dass Verzeihen für sie kein Zeichen von Schwäche sei. "Verzeihen erfordert Stärke. Es bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein und zu verstehen, dass kein Mensch perfekt ist." Abschließend appellierte sie an ihre Follower: "Investiert die Energie, die ihr in das Leben fremder Menschen steckt, lieber in euer eigenes."

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen derzeit allerdings Aussagen von Realitybekanntheit Anya Elsner (22). Im Gespräch mit dem Berliner Kurier wurde sie kürzlich auf die kursierenden Fremdgehgerüchte rund um Nico angesprochen und erklärte vielsagend: "Ich hoffe, dass Nico sie nicht anlügt und sagt, es stimmt nicht." Kurz darauf ruderte sie allerdings wieder zurück: "Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, wir werden sehen." Ob an den Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, dürfte sich wohl erst mit der Ausstrahlung von "Prominent verwandt" im Herbst 2026 zeigen.

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Instagram / nico.legat Nico Legats Freundin Laura postet ein Bild zu seinem 28. Geburtstag im März 2026

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Instagram / nico.legat Nico Legat und Laura verkünden ihre Verlobung auf Instagram

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RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026