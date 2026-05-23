"Kastriere ihn": Nico Legats Freundin macht ihm Kampfansage

Nico Legat (28) ist zurück im Reality-TV – und diesmal bringt er seine Freundin Laura mit. Der Sohn von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) zieht gemeinsam mit ihr ins Sommerhaus der Stars ein. Schon vor dem Einzug machte Laura im offiziellen "Sommerhaus"-Podcast auf RTL+ deutlich, dass sie sich dort nicht alles bieten lassen werde. Auf die Frage, wen sie im Haus lieber nicht antreffen möchte, antwortete sie prompt: "Nicos Weiber." Und mit Blick auf mögliche Flirts ihres Partners legte die 26-Jährige nach: "Ich habe gesagt, wenn er Sche*ße baut, ich kastriere ihn!"

Hintergrund der Eifersucht ist, dass Nico nach eigener Aussage gerne flirtet – er selbst beschreibt sich im Podcast als "immer schon ein bisschen flirty". Das Paar kennt sich seit knapp einem Jahr: Laura arbeitete als Krankenschwester in der Klinik, in der Nico gegen sein Alkohol- und Drogenproblem ankämpfte. "Ich habe viel Langeweile gehabt, nichts zu tun gehabt, das war die Einzige, die auch irgendwie aussah... sie hat mich einfach, ja sie hat was an sich gehabt, das hat mir gefallen", erinnerte er sich im Podcast an die erste Begegnung. Seit März wohnen die beiden zusammen.

Im "Sommerhaus der Stars" kämpfen sie nun gemeinsam mit sieben weiteren Paaren um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Für Nico ist es nicht das erste Reality-TV-Abenteuer: Er machte sich durch das Format Temptation Island einen Namen, darauf folgten Auftritte in Sendungen wie Prominent getrennt und Das große Promi-Büßen. Seinen Entzug hatte er im vergangenen Jahr öffentlich gemacht und danach in einem RTL-Interview erklärt: "Ich lebe ein anderes Leben und bin weg von allem." Seitdem zeigte sich Nico sichtlich verändert – und auch im Liebesleben scheint er angekommen zu sein.

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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RTL / Lena-Luise Grellert Nico Legat und seine Freundin Laura, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

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Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"