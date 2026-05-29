Ging Nico Legat mit ihr fremd? Anya Elsner äußert sich dazu

Ist Nico Legat (28) seiner Freundin in der neuen RTL+-Show "Prominent verwandt" mit einer anderen Frau fremdgegangen? Genau das wird seit Wochen gemunkelt – und eine Person steht offenbar im Mittelpunkt dieser Gerüchte: Anya Elsner (22). Die 22-Jährige hat sich jetzt gegenüber dem Berliner Kurier zu den kursierenden Spekulationen geäußert. "Das, was da passiert ist, habe ich noch nie erlebt", sagte sie über die Dreharbeiten, bei denen Nico gemeinsam mit seinem Vater Thorsten Legat (57) teilnahm. Die Show soll voraussichtlich im Herbst 2026 ausgestrahlt werden.

Auf die Fremdgehgerüchte direkt angesprochen, gab Anya zu: "Natürlich habe ich diese Gerüchte gehört. Ich kann natürlich nichts dazu sagen, aber die Staffel wird wirklich krass. Das, was ich da gemacht habe, habe ich noch nie gemacht. Ich bin selbst von mir überrascht." Gleichzeitig bezeichnete sie Nico als "Red Flag" und erklärte, sie sei deshalb zunächst skeptisch gewesen, mit ihm gemeinsam in einem Format aufzutreten. Kontakt haben die beiden heute jedenfalls keinen mehr – Anya zufolge hat der 28-Jährige sie auf Instagram sogar blockiert. Ihren wohl auffälligsten Satz ließ sie dann beinahe beiläufig fallen: "Ich hoffe, dass Nico sie nicht anlügt und sagt, es stimmt nicht" – womit sie wohl auf seine aktuelle Freundin anspielt, mit der er kürzlich für die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars offiziell bestätigt wurde. Kurz darauf ruderte sie allerdings zurück: "Vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, wir werden sehen."

Für Nico wäre es nicht das erste Mal, dass er durch ein Fremdgeh-Drama im Reality-TV von sich reden macht. 2023 betrog er bei Temptation Island seine damalige Freundin Sarah Liebich – und wurde dadurch einem breiteren Publikum bekannt. Auch Anya selbst ist kein unbeschriebenes Blatt im Reality-TV: Vor rund drei Jahren nahm sie als Kandidatin an Germany's Next Topmodel teil, danach folgte ein Auftritt im RTL-Dschungelcamp. Seitdem war es etwas ruhiger um sie geworden.

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Instagram / nico.legat, Instagram / anya.elsner Collage: Nico Legat und Anya Elsner

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IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

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RTL / Lena-Luise Grellert Nico Legat und seine Freundin Laura, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

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