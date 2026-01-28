Neuer Nico Legat: Das erwartet Fans bei "Prominent verwandt"

Nico Legat (27) steht vor seinem nächsten großen TV-Auftritt: Der Reality-Star ist in der neuen Staffel von "Prominent verwandt" dabei und verspricht den Fans schon jetzt starke Momente vor der Kamera. Im Gespräch mit Promiflash deutete der 27-Jährige an, dass Zuschauer nicht nur bekannten Trash-TV-Trubel erwarten dürfen, sondern auch sehr persönliche Einblicke. "Ja, da hört man mal so ein bisschen meine Geschichte. Was Nico Legat eigentlich durchgemacht hat. Und auch die Kehrseite von dem ganzen Reality, würde ich mal sagen. Wie man wirklich abstürzen kann – mit diesem Erfolg, mit den Drogen, mit dem Alkohol", erklärte er.

Gleichzeitig kündigte er an, dass seine Beziehung zu seinem Vater Thorsten Legat (57) eine zentrale Rolle spielen werde: "Und natürlich auch, was ganz Deutschland sehen will, wie ich und mein Vater zusammengewachsen sind." Auf die Nachfrage, ob es dabei krachen werde, blieb er deutlich: "Die Emotionen werden hochkochen", sagte Nico und versprach, dass es sowohl liebevolle als auch turbulente Szenen geben werde. Mehr Details wollte er nicht verraten, aber sein Fazit klang unmissverständlich: "Es wird auf jeden Fall ein krasses Format werden. Vieles wird da passieren, aber man wird den neuen Nico Legat auf jeden Fall kennenlernen."

Neben Nico und seinem Vater dürfen sich Fans noch auf weitere spannende Kandidaten freuen. Bereits vor zwei Monaten hatte RTL bekannt gegeben, dass bei "Prominent verwandt" insgesamt sieben Teams im Rennen sind. So kämpfen zum Beispiel Yeliz Koc (32) an der Seite ihres Vaters Savas, Model Anya Elsner (22) mit Mutter Katrin, Reality-Diva Kevin Schäfer mit Mama Michaela, Sommerhaus-Sieger Michael Klotz (27) mit seinem Vater und Jada Karabas (21) gemeinsam mit Danni Büchner (47) um bis zu 100.000 Euro. Gedreht wurde alles in Südafrika, wo die Teams während der Dreharbeiten nicht nur in Challenges, sondern auch im Alltag unter einem Dach beweisen mussten, wie stark ihr Familienband wirklich ist.

Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

Instagram / nico.legat Nico Legat im Mai 2025

RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026

