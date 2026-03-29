Laura widmet Nico Legat zum Geburtstag süße Liebeserklärung

Nico Legat (28) feiert heute seinen 28. Geburtstag – und seine Partnerin Laura nutzt den besonderen Anlass für eine romantische Überraschung im Netz. Auf Instagram teilte sie einen emotionalen Beitrag mit zwei schwarz-weißen Aufnahmen, auf denen die beiden innig kuschelnd und sich küssend zu sehen sind. Zu den liebevollen Fotos schrieb sie: "Mein Schatz. Heute, an deinem ganz besonderen Tag, möchte ich dir sagen, dass du mein größtes Glück bist. Jeder Blick auf uns, jedes Lächeln von dir zeigt, wie sehr wir zusammengehören." Mit ihren Worten ließ die Influencerin keinen Zweifel daran, wie sehr sie den Realitystar liebt.

In ihrer Liebeserklärung ging Laura noch weiter ins Detail und schwärmte von der besonderen Bindung zwischen ihr und Nico. "Unser Weg begann an einem Ort, wo wir beide nie mit einer solchen Liebe gerechnet hätten, zu einer Zeit, in der wir noch gar nicht ahnten, was auf uns zukommen würde", erinnerte sie sich an den Beginn ihrer Beziehung. Sie beschrieb den Realitystar als ihren "Anker", ihr "Abenteuer" und ihr "Zuhause" und versicherte: "Ich liebe dich heute, morgen und für alle Zeit." Nico zeigte sich von den rührenden Worten sichtlich gerührt und antwortete dankbar in den Kommentaren mit den drei Worten: "Ich liebe dich."

Für das Paar läuft es derzeit offenbar bestens. Erst vor wenigen Wochen wagten Nico und Laura einen wichtigen Schritt in ihrer Beziehung und zogen in ihre erste gemeinsame Wohnung. Auf Instagram nahmen die beiden ihre Follower damals mit auf eine Shoppingtour zum Möbelhaus Ikea, um ihr neues Zuhause einzurichten. Besonders auf ihr Ankleidezimmer und die neue Kommode für das Schlafzimmer freuten sich die Turteltauben. Mit diesem weiteren Meilenstein zeigen die beiden, dass sie ihre gemeinsame Zukunft fest im Blick haben.

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Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

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Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat und Freundin Laura

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Instagram / nico.legat Nico Legat und seine Partnerin Laura

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