Nico Legat und Laura ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung

Nico Legat (27) und seine Freundin Sola wagen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar zieht in die erste gemeinsame Wohnung. Wie der Realitystar und seine Partnerin nun via Instagram verrieten, steht der offizielle Umzug unmittelbar bevor. In einer Story nahmen die beiden ihre Follower mit auf eine Shoppingtour zum schwedischen Möbelhaus Ikea. "Wir sind auf dem Weg zu Ikea", erklärte Sola begeistert in dem Clip. "Heute machen wir unser Ankleidezimmer fertig und wir werden eine Kommode kaufen für das Schlafzimmer und dann werden wir wahrscheinlich den ganzen Nachmittag auch da verbringen, weil wir alles aufbauen werden."

Auch Nico, der dieses Jahr gemeinsam mit seinem Papa Thorsten Legat (57) an der ersten Staffel des Prominent getrennt-Spin-offs, "Prominent verwandt", teilnimmt, konnte seine Vorfreude auf das gemeinsame Zuhause kaum verbergen. "Jetzt werden wir ein paar Kleinigkeiten erledigen", teilte er seinen Fans sichtlich aufgekratzt mit. "Die Woche wird noch ordentlich gearbeitet in der Wohnung – und offiziell werden wir ab nächster Woche Dienstag in die Wohnung ziehen. Ich freue mich tierisch." In den kommenden Tagen wird das frisch verliebte Paar also fleißig Möbel aufbauen und die letzten Vorbereitungen treffen, bevor sie dann endgültig gemeinsam einziehen können.

Nico, der in Trash-TV-Shows vor allem wegen seiner Untreue zu Ex Sarah Liebich und wegen seiner Ausraster Gesprächsthema war, und Laura hatten ihre Beziehung im Januar 2026 öffentlich gemacht. Kennengelernt haben sich die beiden während Nicos Klinikaufenthalt, als Laura dort fast mit ihrer Ausbildung in der Psychiatrie fertig war. Der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat war damals wegen Problemen mit Drogen und Alkohol in Behandlung. Während seiner anschließenden Langzeittherapie besuchte ihn die kesse Rothaarige regelmäßig und begleitete ihn auf seinem Weg. Seitdem sind die beiden ein Paar und gehen nun gemeinsam in ihre Zukunft.

Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"