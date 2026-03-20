"Dankbar": Thorsten Legat widmet seinem Sohn rührende Worte

Thorsten Legat (57) hat seinem Sohn Nico (27) eine emotionale Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram teilte der ehemalige Fußballprofi in seiner Story ein Foto, auf dem die beiden Arm in Arm stehen und gemeinsam ein Herz mit ihren Händen formen. Dazu richtete der 57-Jährige bewegende Worte an seinen 27-jährigen Sohn: "Für meinen Sohn. Ich weiß, ich sage es nicht immer. Aber ich bin unendlich dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Und ich liebe dich. Nicht für das, was du tust, sondern für den Menschen, der du bist." Mit dieser rührenden Botschaft zeigte Thorsten einmal mehr, wie wichtig ihm die Beziehung zu Nico ist und wie stolz er auf ihn als Person ist.

Die liebevollen Worte kommen zu einer Zeit, in der Nico eine schwierige Phase hinter sich hat. Der Realitystar verbrachte eine längere Zeit in einer Entzugsklinik, wo er sich einer intensiven Therapie unterzog. In dieser herausfordernden Phase stand Thorsten seinem Sohn stets zur Seite und begleitete ihn auf seinem Weg der Genesung. Die öffentliche Liebeserklärung des Vaters unterstreicht nun die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden und zeigt, wie sehr Thorsten seinen Sohn für seine Stärke und seinen Charakter schätzt.

Das Verhältnis zwischen Thorsten und Nico scheint durch die gemeinsam gemeisterten Herausforderungen noch enger geworden zu sein. Vor einigen Monaten war Nico bereits an der Seite seines Vaters bei einem Kampfsport-Event in Oberhausen zu sehen, bei dem Thorsten antrat. Trotz der Niederlage des ehemaligen Sportlers zeigte sich der Realitystar stolz auf seinen Vater und bezeichnete ihn als "den Besten". Die gemeinsamen Auftritte und die gegenseitige Unterstützung machen deutlich, dass die beiden nicht nur als Vater und Sohn, sondern auch als enge Vertraute durchs Leben gehen. Thorsten hat mit seinem Sohn drei Kinder, wobei Nico aus seiner Ehe mit Alexandra Legat stammt.

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Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Sohn und Vater

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Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

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Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars