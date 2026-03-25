Erstes Liebesinterview: Laura ist Nico Legats größter Halt

Nico Legat (27) und seine Freundin Laura schweben auf Wolke sieben. Bei der Premiere der Show "Survivor", die auf Sport1 zu sehen ist, sprach das Paar nun erstmals gemeinsam über seine Liebe. "Ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen: Wir haben uns gesucht und gefunden. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich sie an meiner Seite habe", schwärmte der polarisierende Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) gegenüber RTL. Seine Partnerin sei für ihn ein "extremer Halt" in seinem jetzigen Leben: "Meine Vergangenheit kennt man ja inzwischen – ich habe sie in einer schwierigen Zeit kennengelernt und bin einfach froh, dass ich sie habe", resümierte der Realitystar. "Auch meine Eltern sind sehr glücklich, dass ich sie kennengelernt habe."

Die Kennenlerngeschichte von Nico und Laura ist in der Tat außergewöhnlich. Die beiden trafen sich in einer Klinik, in der Nico wegen seiner Alkohol- und Drogensucht behandelt wurde. Laura arbeitete dort und half ihm dabei, aus seinem Tief herauszufinden. Im August 2025 machten die beiden ihre Beziehung mit einem Pärchenfoto auf Instagram offiziell. Auch Laura fand liebevolle Worte für ihren Partner: "Nico ist einfach sehr liebevoll. Er checkt immer sofort, wenn irgendwas ist." Mit seiner großen Liebe an der Seite möchte Nico nun wieder voll ins Reality-TV einsteigen. "Der neue Nico ist gemacht fürs Reality. Ich möchte in den nächsten Jahren alles mitnehmen, was geht", erklärte er. Dating-Shows oder Formate wie Temptation Island kommen für das Paar jedoch nicht infrage.

Seit März wohnen Nico und Laura bereits zusammen in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. Zuvor hatte Nico nach seinem Entzug wieder bei seinen Eltern gelebt, während auch Laura noch im Elternhaus wohnte. Die beiden trafen sich damals also meist im "Kinderzimmer". "Jetzt ist das Zusammenleben viel entspannter", verriet Nico im Interview. Im vergangenen Jahr musste der Ex von Sarah Liebich, der gemeinsam mit seinem Vater bei "Prominent verwandt" mitmischte, eine schwere Phase durchstehen und seinen Alkoholkonsum in einer Klinik behandeln lassen. Seither ist er trocken und hat sein Leben laut eigener Aussage wieder fest im Griff. Dass ihm das gelungen ist, verdankt er auch seiner Freundin Laura, die ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite stand.

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Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

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IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

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RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"