Nächste Demütigung für Andrew trifft Londoner Wahrzeichen

Andrew Mountbatten-Windsor (66) muss die nächste bittere Schlappe einstecken: Mitten im Londoner West End verschwindet sein einstiger Titel von einem der bekanntesten Theaterhäuser der Stadt. Das "Duke of York's Theatre" in der St Martin's Lane wird dauerhaft in "Tom Stoppard Theatre" umbenannt, wie Betreiber ATG Entertainment laut Hello! bekanntgegeben hat. Der neue Name ist eine Hommage an den gefeierten Dramatiker Tom Stoppard, der im November 2025 verstorben ist, und fällt mit der Premiere seines Stücks "Arcadia" in dem Traditionshaus zusammen.

Die Verantwortlichen des Hauses betonen laut britischen Medien, dass die Umbenennung als positive Würdigung von Tom und nicht als direkte Abrechnung mit Andrew verstanden werden solle. Die Witwe des Autors, Sabrina, reagiert dennoch mit sichtlicher Freude auf das neue Namensschild. Gegenüber dem Portal GB News schwärmt sie: "Tom war in seinem Element, wenn er ein Stück im West End hatte, also freue ich mich riesig, dass dieses Theater seinen Namen tragen wird. So bleibt seine Erinnerung nicht nur durch seine Stücke, sondern auch durch dieses Gebäude lebendig." Sie sei überzeugt, "dass er sich zutiefst gerührt und geehrt gefühlt hätte." In den kommenden Monaten sollen nach Angaben von ATG die Außenbeschilderung und das Branding des Traditionshauses Schritt für Schritt angepasst werden. Historisch war das Theater bereits 1895 nach dem damaligen Duke of York benannt worden, dem späteren König George, nicht speziell nach Andrew.

Denn der einstige Duke of York steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) massiv unter Druck. Andrew hatte nach den Missbrauchsvorwürfen von Virginia Giuffre (†41), zahlreichen Enthüllungen und seinem vielkritisierten "Newsnight"-Interview Schritt für Schritt offizielle Aufgaben und Privilegien verloren. Zuerst legte er seine Rolle als Sonderbeauftragter für den britischen Handel nieder, später wurden ihm militärische Ehren und Schirmherrschaften entzogen, schließlich musste er auch seinen HRH-Stil und 2025 weitere royale Titel abgeben. Nachdem er jahrelang im Windsor-Anwesen Royal Lodge gewohnt hatte, lebt der zweifache Familienvater inzwischen dauerhaft abgeschieden auf der Marsh Farm auf dem Gelände von Sandringham. Dort hält sich der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, während seine Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) ihr Privatleben mit ihren Familien überwiegend im Hintergrund der royalen Schlagzeilen organisieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022