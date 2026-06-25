Ex-Prinz Andrew besteht unverändert auf royale Anrede

Obwohl Andrew Mountbatten-Windsor (66) im Oktober 2025 offiziell seine Titel verloren hat, weigert er sich offenbar, dies in seinem eigenen Zuhause zu akzeptieren. Laut einem Bericht des Mirror hat der frühere Duke of York sein Personal angewiesen, ihn trotz des Titelentzugs weiterhin mit seinen alten Anreden anzusprechen. Royal-Autor Andrew Lownie soll aus gut informierten Kreisen erfahren haben, dass Andrew seiner Belegschaft unmissverständlich klargemacht habe, er wolle in seinem Haus "verdammt noch mal" mit seinen "korrekten Titeln" angesprochen werden. Und das, so Lownie weiter, werde so bleiben, bis man ihm "einen Vampir schickt, um jeden Tropfen königliches Blut aus meinen Adern zu saugen."

Rückendeckung bekommt Andrew dabei offenbar aus dem Nahen Osten: Geschäftspartner aus der Region sollen ihn darin bestärken, sich nicht "so weich" zu geben, da sein Prinzenstatus für sie ohnehin unantastbar sei. Dieser Einfluss soll sich auch auf sein Engagement für die Titel seiner Töchter auswirken. Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) sind vom Titelentzug bislang nicht betroffen. Dieser traf bisher nur Andrew selbst sowie seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die ebenfalls ihre offizielle Anrede einbüßte.

Dass Andrew intern weiterhin auf seine Titel besteht und wenig Einsicht zeigt, passt zu dem Bild, das das Magazin Closer vor Kurzem zeichnete. Dort hieß es, Andrew "koche vor Wut" und sei überzeugt, dass Charles ihn gezielt aus der Familie drängen wolle. Ein Insider warnte sogar: "Dieser Mann ist auf Rache aus und hat nicht mehr viel zu verlieren. Er ist zum absoluten Albtraum für die gesamte royale Familie geworden – und die wissen das auch ganz genau." Andrew habe die Entwicklungen der letzten Monate als gezielte Demütigung gesehen: Titel weg, raus aus der Royal Lodge, Umzug in ein kleineres Anwesen auf dem Sandringham-Gut in Norfolk. Der Informant sagte: "Andrew kocht absolut vor Wut und hat sich in den Kopf gesetzt, dass Charles ihn und den gesamten York-Zweig der Familie bewusst auslöschen will."

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor in London

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

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Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll