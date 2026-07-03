"Perverser Sack": Vanessa Mai und Lola Weippert polarisieren

Lola Weippert (30) und Vanessa Mai (34) sorgen aktuell auf Instagram für hitzige Diskussionen. In einem gemeinsamen Video sprechen die Moderatorin und die Sängerin über kurze Röcke, enge Kleider und die gesellschaftliche Debatte rund um Frauenkleidung. Zu dem Clip verfasste Lola einen langen, klaren Text, der auf der Plattform einiges in Bewegung gesetzt hat: "Der Rock war nie zu kurz. Das Kleid war nie zu eng. Die Hose war nie zu knapp. Du bist einfach nur ein perverser Sack."

Weiter stellt sie klar, dass nicht die Kleidung das Problem sei, sondern Menschen, die sich dadurch zu übergriffigem Verhalten berechtigt fühlten. Kleidung sei weder Einladung noch Zustimmung, betont die Moderatorin und fordert, jede Frau solle tragen dürfen, worin sie sich schön, wohl und frei fühle. Gleichzeitig kritisiert sie die gängige Frage nach dem Outfit von Betroffenen und regt an, stattdessen zu hinterfragen, warum jemand sein eigenes Verhalten dadurch gerechtfertigt sehe. Der Beitrag sorgt für viel Zuspruch, aber auch für scharfe Kommentare wie "Nur nervig euer Gelaber" oder den spöttischen Einwurf: "Was kann die Weippert eigentlich?" Ein weiterer User behauptet außerdem: "Lola tut Vanessa nicht so gut".

Für Lola ist das Thema Feminismus und Gleichberechtigung kein Neuland. Die Moderatorin hatte in dem Podcast "Hörbar Rust" offen über ihre Haltung gesprochen und erklärt, dass sie in ihren Unternehmen bewusst ausschließlich Frauen einstelle – sie sei "einfach eine Frauenbefürworterin". Neben ihrer Medienarbeit betreibt sie unter anderem eine Immobilienfirma sowie ihr Projekt "Lolaland", einen Hof im Berliner Umland, den sie 2021 gekauft hatte.

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Instagram / lolaweippert Vanessa Mai und Lola Weippert, Juli 2026

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert