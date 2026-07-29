Wichtige Message: Lola Weippert zeigt sich oben ohne im Netz

Lola Weippert (30) hat sich auf Instagram mit einem freizügigen Foto zu Wort gemeldet – und damit eine klare Botschaft an ihre Kritiker gesendet. Die Moderatorin posierte oben ohne auf einem Boot, bekleidet nur mit einer Bikinihose, die Brüste mit den Händen bedeckt, und strahlte dabei entspannt in die Kamera. Doch unter dem Bild fügte Lola negative Kommentare ein. "Hauptsache, die zeigt wieder Haut", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Und nicht vergessen: Immer alles halbnackt filmen! Sonst interessiert es keinen mehr." Die Reaktionen nahm Lola zum Anlass, sich ausführlich zu äußern.

In einem Statement machte sie deutlich, was sie von solcher Kritik hält: "Spannend, wie manche Menschen glauben, sie hätten ein Mitspracherecht darüber, wie viel Haut eine Frau zeigen 'darf'." Das eigentliche Problem sei nicht der gezeigte Körper, sondern der Blick darauf. Sie fügte hinzu: "Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen angestarrt, sexualisiert und für ihren Körper bewertet werden. Und wenn sie sich dann selbstbestimmt anziehen, wie sie möchten, heißt es plötzlich: 'Die zeigt doch nur Haut für Aufmerksamkeit.'" Sie sei nicht verantwortlich für das Kopfkino anderer Menschen, betonte die Moderatorin: "Mein Körper ist kein Diskussionsforum. Und ich werde mich ganz sicher nicht kleiner machen oder mehr Stoff anziehen, nur damit sich andere wohler fühlen." Ihren Followern gab sie einen Appell mit auf den Weg: "Zieh an, worin du dich schön, frei und wohlfühlst!"

Lola ist auf ihrem Kanal regelmäßig in freizügigen Posen zu sehen – ob beim Handstand im Bikini oder beim oben-ohne Weintraubenessen. Ihre offene Einstellung zum Körper thematisierte sie auch im Podcast "Schön laut" mit Vanessa Mai (34). "Wäre ich Gott gewesen, hätte ich Menschen keine Klamotten gegeben", sagte sie dort. Auch das gemeinsame Saunieren mit Freunden ohne Kleidung empfindet sie als völlig normal: "Wir gehen alle nackt zusammen in die Sauna, springen danach nackt irgendwie in irgendeinen Fluss rein. Das war nie komisch, aber ich habe das Gefühl, dass es für viele ganz groß ist."

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2026

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Imago Bei der Verleihung des 16. Deutschen Radiopreises 2025 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen