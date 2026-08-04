Für die Hochzeit mit Andreas ist Vanessa Mai konvertiert

Vanessa Mai (34) überrascht mit einem sehr privaten Geständnis über ihre Hochzeit mit Andreas Ferber: In ihrem Podcast "Schön laut" erzählt die Schlagersängerin, dass sie kurz vor der Trauung die Konfession gewechselt hat, damit die kirchliche Zeremonie überhaupt stattfinden konnte. Im Gespräch mit Lola Weippert (30) berichtet sie, dass sie damals von der katholischen in die evangelische Kirche übergetreten ist. Die romantische Hochzeit des Paares fand 2017 statt, nachdem die beiden sich bereits einige Jahre kannten. Heute blickt Vanessa offen auf diese Entscheidung zurück – und verrät, warum ihr der Schritt im Nachhinein nicht mehr wichtig ist.

Im Podcast schildert die Künstlerin, wie entscheidend der Wechsel für die geplante Trauung gewesen sei. "Ich war ja katholisch und bin dann rüber gewechselt, damit ich meinen Mann heiraten konnte", erklärt sie. Für die gewünschte Form der kirchlichen Hochzeit sei der Übertritt damals Voraussetzung gewesen. "Sonst hätten wir nicht heiraten dürfen", betont Vanessa. An die genauen kirchenrechtlichen Hintergründe kann sie sich heute allerdings nicht mehr erinnern. Klar ist nur: Nachdem die Traumhochzeit mit Andreas gefeiert war, kehrte sie der Kirche wieder den Rücken und trat aus der Institution aus, wie sie im Gespräch mit Lola schildert.

Privat spielt Glaube für Vanessa trotzdem eine große Rolle – allerdings ganz ohne feste Zugehörigkeit zu einer Kirche. Die Sängerin beschreibt ihre Spiritualität im Podcast als sehr persönlich und individuell. Sie spricht von Energien, vom Universum, von Karma und davon, wie wichtig ihr Worte und Gedanken sind. Schon früher hatte sie erzählt, dass Dankbarkeit und stille Gebete fest zu ihrem Alltag gehören. Ihren Glauben lebt die Brünette dabei eher im Stillen und für sich, während an ihrer Seite Ehemann Andreas steht, mit dem sie seit Jahren durchs Leben geht. Über ihr gemeinsames Eheleben spricht die Musikerin nur punktuell, dafür aber immer mit großer Offenheit, wenn es um ihre innere Haltung und ihre Werte geht.

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THÜRINGEN PRESS / ActionPress Vanessa Mai und Andreas Ferber bei der ARD-Show "Das Glückwunschfest"

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Vanessa Mai und Andreas Ferber im Hotel Sacher in Wien

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Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai zeigt sich ungefiltert auf Instagram