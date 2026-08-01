"Mothering"? Vanessa Mai föhnt ihrem Mann die Haare

Vanessa Mai (34) gewährt ihren Fans gerade sehr intime Einblicke in ihr Eheleben. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut" plauderte die Schlagersängerin offen über ihren Alltag mit Ehemann und Manager Andreas Ferber – und sorgte damit für mächtig Gesprächsstoff. So lege sie ihm morgens die Klamotten raus, packe hin und wieder seine Tasche und föhne ihm sogar die Haare. "Ich bin die Mutti", sagte sie dabei ganz unverblümt. Ihr Podcast-Co-Host Lola Weippert (30) zeigte sich davon sichtlich überrascht.

Lola ließ kein gutes Haar an dieser Rollenverteilung. Sie bezeichnete das Verhalten ihrer Podcast-Partnerin als "mothering" – also ein Beziehungsmodell, bei dem ein Partner die Rolle eines Elternteils übernimmt. "Du bist die Mutter von Andreas, du bist die Mutter von deinem Mann", stellte Lola fest. Vanessa sah das Ganze hingegen deutlich entspannter und entgegnete: "Ist voll süß." Auch im Netz entbrannte nach der Veröffentlichung eines Ausschnitts auf Instagram eine hitzige Diskussion. Während manche Fans mit Unverständnis reagierten – ein Nutzer fragte provokant: "Ist er pflegebedürftig?" und ein anderer schrieb: "Bitte sei ein erwachsener, selbstständiger Mann!" – gab es auch versöhnliche Stimmen. Eine Userin kommentierte: "Solange Vanessa damit happy ist, ist doch alles super. Jeder führt seine Beziehung so, wie es sie glücklich macht."

Der Podcast "Schön laut" sorgt derzeit regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt rückte das Format in den Fokus, als Lola offen über ihre Gesundheit sprach und gleich mehrere Diagnosen teilte, darunter eine Fettverdauungsstörung und Probleme mit der Darmschleimhautbarriere. Vanessa hatte damals schnell bemerkt, dass hinter dem lockeren Ton ihrer Partnerin ein ernstes Thema steckte, und zeigte sich besorgt um Lolas Wohlbefinden.

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Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen