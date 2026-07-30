Vanessa sorgt sich: Lola Weippert offenbart ihre Diagnosen

Bei Lola Weippert (30) ist das Thema Gesundheit jetzt ganz offen auf dem Tisch gelandet. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Schön laut", den die Moderatorin gemeinsam mit Vanessa Mai (34) macht, sprach Lola über die Ergebnisse eines Arztbesuchs und überraschte mit gleich mehreren Diagnosen. Zunächst nahm die RTL-Bekanntheit das Ganze noch mit Humor und sagte: "Ich habe alles". Dann wurde sie konkreter und las vor, was ihr per WhatsApp übermittelt worden war: "Ich habe eine Fettverdauungsstörung. Ich habe Probleme mit der Darmschleimhautbarriere." Für Vanessa war schnell klar, dass hinter dem lockeren Ton ihrer Podcast-Partnerin ein ernstes Thema steckt.

Vanessa zeigte sich sichtlich besorgt und warnte ihre Freundin eindringlich: "Magenschleimhautentzündung und so ist richtig schlecht – und danach kommen noch schlimmere Sachen." Als die Sängerin dann merkte, dass Lola die WhatsApp mit den Ergebnissen gar nicht vollständig gelesen hatte, platzte ihr der Kragen. "Was? Lola! Es reicht langsam. Jetzt werde ich echt böse", machte sie ihrer Freundin klar. Auch der Hinweis, dass Lola die Befunde bereits an ihre Heilpraktikerin weitergeleitet habe, besänftigte Vanessa nicht. "Die kann nicht viel machen. Du musst es schon umsetzen", stellte sie klar. Die Situation gipfelte schließlich in einem ungewöhnlichen Ultimatum: "Wenn du danach nicht guckst, wird der Podcast enden", kündigte Vanessa an. "Dieses Jahr wirst du jetzt danach gucken. Sonst – Weihnachten, 24.12. – danach hat es sich erledigt hier."

Lola und Vanessa sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast regelmäßig sehr direkt über private Themen und lassen dabei auch unangenehme oder emotionale Momente zu. Gerade deshalb fällt in dem Format immer wieder auf, wie vertraut der Umgang zwischen den beiden ist. Die Moderatorin hatte in der Vergangenheit schon mehrfach persönliche Einblicke gegeben und sehr offen über ihr Innenleben gesprochen. Auch Vanessa zeigt sich in ihrem Podcast oft nahbar und spricht nicht nur über schöne Seiten des Lebens, sondern ebenso über Belastungen und Sorgen. Dass sie bei Lolas Gesundheitszustand so deutlich wurde, zeigt vor allem, wie ernst ihr das Wohlergehen ihrer Freundin ist.

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Instagram / lolaweippert Vanessa Mai und Lola Weippert, Juli 2026