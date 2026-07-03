Rührendes Video: Prinzessin Kate Hand in Hand mit Bruder

Ein rührender Moment für alle Royal-Fans: Prinzessin Kate (44) hat am Wochenende ihre Three-Peaks-Challenge erfolgreich abgeschlossen und ihr jüngerer Bruder James Middleton (39) bewies, dass er wirklich für sie da ist – buchstäblich bis auf den letzten Schritt. Videos, die unter anderem auf Instagram kursieren, zeigen die Prinzessin von Wales, wie sie beim Abstieg vom Yr Wyddfa, dem Mount Snowdon in Wales, die Hand ihres Bruders hält. Gemeinsam tasteten sich die Geschwister den felsigen Pfad vom Gipfel hinunter. Kate trug rote Shorts, eine Sportmütze und einen Rucksack, während die beiden Seite an Seite den steinigen Weg meisterten. Am Fuß des Berges wartete bereits die ganze Familie auf sie – darunter Kates Ehemann Prinz William (44) mit den gemeinsamen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sowie ihre Eltern Carole (71) und Michael Middleton (77).

Die beeindruckende Challenge führte Kate über drei der höchsten Berge Großbritanniens innerhalb von nur 24 Stunden – neben dem Snowdon auch den Ben Nevis in Schottland und den Scafell Pike in England. Festgehalten wurde der Abstieg vom Snowdon unter anderem von Unternehmer Phillip Tebajjwa, der selbst auf dem Berg unterwegs war und die Prinzessin zufällig traf. Auf Social Media schrieb er: "Dort stand ich und gratulierte Mitkletterern auf ihrem Weg vom windigen Gipfel… Kaum wusste ich, dass ich tatsächlich mit Royalty sprach." Ihm gelang sogar ein Selfie mit Kate. Hintergrund der Aktion ist ein guter Zweck: Mit der Challenge sammelt die Prinzessin Spenden für das Royal Marsden Hospital, wo sie selbst ihre Krebsbehandlung erhalten hatte. Anfang 2025 hatte Kate verkündet, dass sie sich in der Remission befindet.

James, der selbst begeisterter Wanderer und Naturliebhaber ist, scheint mit der Begleitung seiner Schwester ein lange gegebenes Versprechen eingelöst zu haben. Als Kate im Jahr 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich machte, postete er ein altes Kindheitsfoto von einem gemeinsamen Wanderausflug und schrieb dazu: "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge zusammen erklommen. Als Familie werden wir auch diesen mit dir erklimmen." Die enge Verbindung zwischen den Geschwistern ist nicht neu: James hatte in der Vergangenheit gegenüber dem Magazin Hello! erzählt, dass er das Gefühl gehabt habe, "drei Mütter" gehabt zu haben – neben seiner Mutter Carole auch seine Schwestern Pippa Middleton (42) und Kate. Heute lebt James in Berkshire, ist mit Alizee Thevenet verheiratet und hat mit ihr einen zweijährigen Sohn namens Inigo.

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Frau, seinem Sohn und den Hunden im Januar 2025

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Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder