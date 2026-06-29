Nach Krebsbehandlung bezwingt Prinzessin Kate drei Gipfel

Prinzessin Kate (44) hat eine beeindruckende körperliche Herausforderung gemeistert: die sogenannte National Three Peaks Challenge. Dabei erklomm sie innerhalb von 24 Stunden die drei höchsten Berge Großbritanniens – Ben Nevis in Schottland, Scafell Pike in England und Yr Wyddfa (Snowdon) in Wales. Insgesamt legte sie dabei 37 Kilometer zu Fuß zurück und überwand 3.064 Höhenmeter. Mit der Aktion sammelte sie Spenden für The Royal Marsden Cancer Charity – das Krankenhaus, in dem sie selbst ihre Krebsbehandlung erhalten hatte. Auf Social Media teilte Kate ein Foto, das sie am Abend des 27. Juni lächelnd auf dem Gipfel des Ben Nevis zeigt, mit Baseballkappe und Regenjacke.

Kate bestritt die Strecke solo, wurde jedoch entlang der Route von der Bergwacht begleitet und zwischen den einzelnen Standorten von einem Team des Kensington Palace gefahren. Am Fuß des letzten Gipfels, des Yr Wyddfa in Wales, wurde sie von einer ganz besonderen Gruppe empfangen: Prinz William (44) sowie die drei Kinder George (12), Charlotte (11) und Louis (8) waren angereist, ebenso Kates Eltern Carole (71) und Michael Middleton (77) sowie ihr Bruder James (39). In einem Statement erklärte die Prinzessin: "Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Aspekt des Lebens tiefgreifend. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, und ich weiß, dass die Reise durch und nach der Behandlung mehr erfordert als Medizin allein." Die gesammelten Mittel sollen dem Royal Marsden Cancer Charity zugutekommen und konkret den Zugang zu ganzheitlicher Krebsversorgung verbessern.

Prinzessin Kate hatte im Januar 2024 eine Bauchoperation und kurz darauf ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Im Herbst 2024 erklärte sie, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Gemeinsam mit William ist sie seit Januar 2025 Schirmherrin des Royal Marsden NHS Foundation Trust. William ist dem Haus bereits seit 2007 als Präsident verbunden. Geschäftsführerin Dame Cally Palmer dankte der Prinzessin für ihr Engagement: "Das Engagement der Prinzessin für The Royal Marsden kommt aus einem tiefen Einfühlungsvermögen für diejenigen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, und wir sind für diese großzügige Unterstützung immens dankbar."

Anzeige Anzeige

https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Carole und Michael Middleton, Eltern von Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025