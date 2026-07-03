Standesamtliche Trauung: Aurora Ramazzotti hat geheiratet

Es ist so weit: Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) haben geheiratet! Wie Bilder auf Instagram zeigen, gab das Paar sich jetzt standesamtlich das Jawort – getraut wurden die beiden im Rathaus von Militello in Val di Catania auf Sizilien. Zu der feierlichen Zeremonie war auch Auroras Mutter Michelle Hunziker (49) angereist. In einem Post des Rathauses heißt es, dass "die Liebe von Aurora und Goffredo vom Bürgermeister, dem Abgeordneten Giovanni Burtone, gefeiert" wurde. Ein besonderer Zusatz: Michelle kehrt damit nach eigenen Angaben nach vielen Jahren in diese Gegend zurück – und das nicht nur wegen der Hochzeit ihrer Tochter. Die Moderatorin erhält dort zudem die Ehrenbürgerschaft der Stadt.

Bereits vorab gab Aurora ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen. In ihren Storys präsentierte sie sich unter anderem in einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift "Frau des Abends". Auch Michelle ließ ihre Follower an der Reise nach Ostsizilien teilhaben und kommentierte die Fahrt mit einem mitreißenden "Wir fahren nach Catania!" sowie einem begeisterten "Aury, Goffo: Es lebe das Brautpaar!" Dort sollen die Hochzeitsfeierlichkeiten im größeren Rahmen stattfinden. Wer auf der Gästeliste steht, wird streng geheim gehalten.

Aurora und Goffredo sind seit rund zehn Jahren ein Paar und sollen sich in London kennengelernt haben. Im Dezember 2024 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Gemeinsam haben sie bereits einen Sohn: den kleinen Cesare, der im März 2023 zur Welt kam. Die morgige Hochzeitsfeier im Anschluss an das Standesamt wird auf einem historischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert in der Provinz Syrakus stattfinden, wie Michelle Anfang Juni im Interview mit der italienischen Zeitschrift Chi verriet. Außerdem soll die Feier nicht an einem einzigen Abend enden. "Es wird eine dreitägige Hochzeit sein. Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig", so die Moderatorin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti bei der EA7 Emporio Armani Feier zu Milano Cortina 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker an ihrem 48. Geburtstag in Mailand

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare

Anzeige