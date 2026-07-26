Aurora Ramazzotti teilt romantische Flitterwochen-Momente

Aurora Ramazzotti (29) genießt aktuell ihr Liebesglück in vollen Zügen: Zusammen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Goffredo Cerza (30) verbringt sie romantische Flitterwochen auf den Malediven. Auf Instagram gewährt die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) ihrer Community zumindest kleine Einblicke in den Traumurlaub im Indischen Ozean. Die seltenen Fotos und Clips zeigen das Paar in einem luxuriösen Wasserbungalow direkt über dem Meer – perfekt für ungestörte Zweisamkeit fernab vom Hochzeitstrubel der letzten Wochen.

Vor der Reise hatte Aurora ihre Fans fast minutiös an den Vorbereitungen und der großen Feier teilhaben lassen. Von der märchenhaften Location in einer Residenz aus dem 16. Jahrhundert in der Provinz Syrakus über das minimalistische Hochzeitsmenü bis hin zu ihrem Beauty-Look – nichts blieb verborgen. Sogar eine eigene EP mit Songs, die sie Goffredo gewidmet hat, stellte die Influencerin rund um die Trauung vor. Jetzt, in den Flitterwochen, treten Aurora und Goffredo allerdings deutlich auf die Social-Media-Bremse und zeigen nur noch ausgewählte Momente. Auf den veröffentlichten Bildern fällt auch auf: Sohn Cesare ist nicht zu sehen, der Kleine scheint für ein paar Tage zu Hause geblieben zu sein, während seine Eltern Zeit nur für sich genießen.

Ein Detail sorgt bei den Fans besonders für Gesprächsstoff: In einem Clip tanzen Aurora und Goffredo eng umschlungen auf der Terrasse ihres Wasserbungalows, im Hintergrund läuft der MGMT-Hit "Kids". Der Indie-Song ist zwar keine klassische Kuschelballade, doch die Moderatorin hat schon bei ihrer standesamtlichen Trauung gezeigt, dass sie ihren eigenen Stil lebt und gern mit Erwartungen bricht. Aurora, die als einziges gemeinsames Kind von Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti schon von klein auf im Rampenlicht steht, lässt ihre Follower seit Jahren an ihrem Alltag mit Partner Goffredo und Sohn Cesare teilhaben. Nun scheinen die glücklichen Frischverheirateten den Malediven-Trip vor allem als Auszeit zu nutzen – mit ein paar sorgfältig ausgewählten Erinnerungen für ihre Online-Community.

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Juli 2026

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Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf ihrer Hochzeit, 2026