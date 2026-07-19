Darum fehlte Michelle Hunzikers Partner bei Auroras Hochzeit

Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) haben sich am ersten Juli-Wochenende bei einer romantischen Feier auf Sizilien das Jawort gegeben. Mit dabei waren auch Auroras Eltern Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62), die sich während des dreitägigen Hochzeitsfests auffallend vertraut zeigten und damit für Gesprächsstoff sorgten. Viele Fans spekulierten wegen der innigen Fotos sogar über ein mögliches Liebescomeback. Denn einer fehlte zunächst: Michelles Partner Giulio Berruti war bei der Hochzeit nicht zu sehen. Gegenüber der italienischen Vanity Fair erklärte die Moderatorin nun aber, warum ihr Freund dem Fest erst fernblieb und schließlich doch noch dazustieß.

Der Grund für das Fernbleiben des 41-jährigen Schauspielers war ganz bewusst gewählt. "Trotz Auroras Einladung entschied sich Giulio aus Rücksicht auf die Familie, erst nach der Hochzeit, am Morgen des 5. Juli, zu uns zu stoßen", erklärte Michelle in dem Interview. Damit war er aber dennoch Teil des besonderen Wochenendes – und fehlte letztlich nur bei der eigentlichen Hochzeitsfeier. Im selben Gespräch schwärmte die Moderatorin auch von ihrer Beziehung zu Giulio: "Bei ihm fühle ich mich sicher. Ich schlafe wunderbar."

Bekannt gemacht hatte Michelle ihre neue Liebe erst im vergangenen Juni, als sie auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit Giulio veröffentlichte – vor einer romantischen Sonnenuntergangskulisse. Die Hochzeit von Tochter Aurora und Goffredo Cerza war derweil der emotionale Höhepunkt der vergangenen Wochen für die ganze Familie. Sowohl Michelle als auch Eros kämpften auf den geteilten Aufnahmen mit den Tränen – und sorgten mit ihren herzlichen, vertrauten Momenten für Aufsehen. Über ihren Ex-Mann findet Michelle heute nur warme Worte: "Er wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Aus diesem Platz ist eine Liebe ohne Besitzanspruch geworden, ein noch schöneres Gefühl."

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026

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Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Mykonos