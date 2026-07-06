Auroras Hochzeit: Michelle Hunziker und Ex Eros kuscheln

Aurora Ramazzotti (29) hat geheiratet! Die 29-Jährige gab ihrem Goffredo Cerza (30) am vergangenen Freitag zunächst standesamtlich das Jawort, bevor am Wochenende die große Feier folgte – ein dreitägiger Hochzeitsmarathon, der die ganze Familie an ihre emotionalen Grenzen brachte. Sowohl Auroras Mutter Michelle Hunziker (49) als auch ihr Vater Eros Ramazzotti (62) kämpften den auf Instagram geteilten Schnappschüssen zufolge mit den Tränen. Besonders auffällig: ein Foto, auf dem die Moderatorin ihren Ex-Mann von hinten umarmt – beide lachen herzlich in die Kamera.

Das Bild des einstigen Paares sorgte in der Kommentarspalte für Begeisterung. "Können du und Eros wieder heiraten?", fragte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Wunderschöne Fotos, aber das von dir und Eros … einfach traumhaft! Ihr habt unsere Generation zum Träumen gebracht." Auch optisch hatte die Hochzeit einiges zu bieten: Aurora trug ein eng anliegendes Kleid aus dem Hause Giorgio Armani (†91)mit glitzerbesetztem Carmenausschnitt, einer bestickten kurzen Schleppe und einem mittigen Beinschlitz. Der Look war von Michelle Hunzikers eigenem Hochzeitskleid inspiriert, das sie einst bei ihrer Trauung mit Eros trug. Dazu hielt die Braut einen bordeauxfarbenen Wasserfall-Strauß aus Calla-Lilien, Flamingoblumen, hängendem Fuchsschwanz und Orchideen in den Händen. Den krönenden Abschluss bildeten eine weiße, dreistöckige Hochzeitstorte mit Kirschen als Farbtupfer – und ein Feuerwerk, das den Abend erleuchtete.

Michelle und Eros waren von 1998 bis 2009 miteinander verheiratet und haben ihre gemeinsame Tochter Aurora im Dezember 1996 bekommen. Dass die beiden Expartner freundschaftlich miteinander verbunden sind, war schon in der Vergangenheit kein Geheimnis – die Hochzeit ihrer Tochter hat das nun eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti im Juli 2025

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Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker auf Mykonos

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Getty Images Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker, 2010