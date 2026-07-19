Frisch verliebt: Michelle Hunziker denkt übers Heiraten nach

Michelle Hunziker (49) ist wieder verliebt – und wie! Im Gespräch mit dem Magazin Vanity Fair schwärmt die Moderatorin und Dreifachmama so offen wie schon lange nicht mehr von ihrem Partner, dem italienischen Schauspieler und praktizierenden Zahnarzt Giulio Berruti. "Bei Giulio fühle ich mich geborgen", freut sich Michelle. Ihr persönlicher Liebesbeweis: Wenn sie im Arm eines Mannes ruhig einschlafen könne, wisse sie, dass ihr inneres Alarmsystem endlich Pause habe – und genau das sei bei Giulio der Fall. Und als ob das nicht schon romantisch genug wäre, lässt die 49-Jährige auch noch eine ganz besondere Tür offen. Nach zwei geschiedenen Ehen hatte sie das Thema Heiraten eigentlich für sich abgehakt. Doch jetzt sagt sie: "Ich bin eine Romantikerin, also ja, ich könnte wieder heiraten, vielleicht bei einem weniger formellen Anlass, bei einer 'Nicht-Hochzeit'.

Eine dritte Hochzeit also? Möglich. "Hätten Sie mich das vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich geantwortet: auf keinen Fall. Aber letztendlich sollte man im Leben niemals 'nie' sagen", resümiert die Blondine. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt auch, wie sich Giulio bei Auroras Hochzeit verhielt. Als Michelles älteste Tochter Aurora Ramazzotti (29) Anfang Juli auf Sizilien heiratete, hielt sich der Schauspieler bewusst im Hintergrund – aus Respekt vor der Familie verzichtete er darauf, sich bei den Feierlichkeiten in den Vordergrund zu drängen. Eine Einladung hatte er aber wohl. Mit dabei war natürlich auch Auroras Vater und Michelles Ex-Mann Eros Ramazzotti (62). So konnte sich die Moderatorin ganz auf ihre Familienbande fokussieren. Die Trennung von dem Sänger sei für sie 2002 nach sechs intensiven Jahren sehr schmerzhaft gewesen.

Trotz des bitteren Endes haben Michelle, die vielen als Co-Moderatorin von Thomas Gottschalk (76) bei Wetten, dass..? bekannt ist, und Eros den Kontakt nie abgebrochen. Aus der einstigen großen Leidenschaft ist laut der Moderatorin eine tiefe Freundschaft ohne Besitzanspruch gewachsen – ein Gefühl, das sie heute als noch schöner und reifer beschreibt als damals. Eros werde immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben. "Eros ist mein Lieblingsmensch", sagt Michelle laut dem italienischen Magazin Chi. Dass die beiden gemeinsam bei Auroras Hochzeit feiern konnten, passt zu diesem Bild. Aurora hatte bei ihrer Trauung im Castello Xirumi auf Sizilien übrigens ein Kleid von Giorgio Armani Privé getragen, das Anklänge an den Hochzeitslook ihrer Mutter aus dem Jahr 1998 hatte – eine kleine, stille Hommage an Michelle.

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Getty Images Michelle Hunziker, Dezember 2023

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Giulio, Juni 2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti im Juli 2025