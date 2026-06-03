Hochzeit: Michelle Hunziker gibt Einblicke in Auroras Pläne

Die Hochzeit von Aurora Ramazzotti (29) rückt näher – und sie verspricht, ein großes Fest zu werden. Am 4. Juli wird die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) ihrem Verlobten Goffredo Cerza (30) auf Sizilien das Jawort geben. Wie Michelle nun im Interview mit der italienischen Zeitschrift Chi verriet, wird die Feier nicht an einem einzigen Abend enden. "Es wird eine dreitägige Hochzeit sein. Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig", so die Moderatorin. Gefeiert wird im Castello Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus – einem historischen Anwesen aus dem 16. Jahrhundert, das zur Familie Grimaldi di Serravalle gehört.

Dass das Schloss zum Schauplatz der Hochzeit wurde, war dabei alles andere als selbstverständlich. Aurora und Goffredo sollen mehr als zwanzig mögliche Locations besichtigt haben. Das Castello Xirumi Serravalle wollten sie ursprünglich gar nicht anschauen, weil es zunächst bereits ausgebucht schien. Am Ende entschieden sie sich trotzdem für dieses Anwesen. Besonderes Aufsehen dürfte außerdem ein Privatkonzert von Eros Ramazzotti erregen, der seine Tochter mit einem exklusiven Auftritt im Schlossgarten beschenken soll. Die Braut selbst gibt sich inzwischen sichtlich aufgeregt: In einer Instagram-Story gestand Aurora, dass sich der große Tag lange weit entfernt angefühlt habe – und nun plötzlich kaum noch Zeit bleibe. Gegenüber dem Magazin Cosmopolitan beschrieb sie ihre Wunsch-Hochzeit als elegant und gleichzeitig familiär. Auch ihr Sohn Cesare, den sie gemeinsam mit Goffredo hat, soll bei der Zeremonie eine besondere Rolle spielen.

Aurora und Goffredo kennen sich seit 2017 und sind seit 2018 offiziell ein Paar. 2023 wurden sie Eltern des kleinen Cesare. Wie sehr Aurora sich auf das Kapitel Ehe freut, war schon beim Junggesellinnenabschied zu spüren, den sie Anfang Mai mit Freundinnen in Marrakesch gefeiert hatte. Auch beim Brautkleid hat die Influencerin klare Vorstellungen – wer es anfertigt und wie es aussieht, will sie aber noch nicht verraten. "Ich weiß, was ich will und vor allem, was ich nicht will", sagte sie gegenüber Cosmopolitan dazu.

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

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Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare im August 2021

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024