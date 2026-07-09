Nach Hochzeit: Auroras Gäste sitzen auf Sizilien fest

Eigentlich sollte die Hochzeit von Aurora Ramazzotti (29) und Goffredo Cerza (30) auf Sizilien das schönste Wochenende des Jahres werden – und das war sie wohl auch. Doch danach folgte das Chaos. Wegen eines Flugstreiks und der Vulkanaktivität des Ätna ist der Flughafen in Catania seit Sonntagnacht lahmgelegt, alle Starts und Landungen wurden bis Dienstag um 14 Uhr eingestellt, berichtete Blick. Für Aurora, Goffredo und ihre Hochzeitsgäste bedeutete das: kein Entkommen von der Insel. Unter den Gestrandeten befanden sich auch Auroras Eltern, die prominente Brautmutter Michelle Hunziker (49) und Sänger Eros Ramazzotti (62).

Aurora wandte sich auf Instagram an ihre Follower und schilderte die kuriose Lage mit dem Standort Catania: "Meine Gäste sitzen wegen des Flugstreiks und des Ausbruchs des Ätna fest, und wir überlegen gerade, wie wir Sizilien verlassen können." Dabei bewies die frischgebackene Ehefrau Humor: "Manche sind nach Kalabrien geflogen und steigen jetzt ins Auto, andere haben Busse gemietet und weitere Gäste mitgenommen, wieder andere haben irgendeinen seltsamen Flug gefunden, sind aber zumindest dem Vulkan entkommen." Und mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Vielleicht kehrt jemand sogar zu Fuß zurück." Brautmutter Michelle hingegen fand einen etwas eleganteren Ausweg aus der Misere: Die Moderatorin postete ein Selfie von einer Yacht und kommentierte das Bild mit den Worten "Möge dieser Urlaub beginnen."

Aurora, die als Tochter von Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit steht, teilt immer wieder private Einblicke mit ihren Followern und zeigt dabei oft ihre enge Bindung zu ihrer Familie. Auch zu Goffredo, mit dem sie seit mehreren Jahren liiert ist, gibt sie online immer wieder Einblicke in ihren Alltag – von gemeinsamen Reisen bis hin zu liebevollen Momenten mit Freunden und Verwandten. Im Jahr 2023 kam der gemeinsame Sohn Cesare zur Welt, bevor das Paar nun den nächsten großen Schritt wagte und heiratete.

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Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf ihrer Hochzeit, 2026

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Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker am Strand, Juli 2025