Eros Ramazzotti und Aurora rühren mit Duett vor Hochzeit

Kurz vor ihrer Hochzeit hat Eros Ramazzotti (62) seiner Tochter Aurora Ramazzotti (29) eine ganz besondere Überraschung bereitet: Bei seinem Konzert im Allianz Stadion in Turin holte er sie spontan auf die Bühne, um gemeinsam mit ihr seinen berühmten Song "L'Aurora" zu singen. Aurora hatte die Show zunächst ganz normal als Teil des Publikums verfolgt – bis ihr Vater sie auf die Bühne bat. Der gemeinsame Auftritt, begleitet von herzlichen Umarmungen, bewegte das Publikum sichtlich und wurde anschließend im Netz zum viralen Hit. Kein Wunder: Aurora heiratet an diesem Samstag ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) auf Sizilien – das Vater-Tochter-Duett wurde damit zu einem unvergesslichen Moment kurz vor dem großen Tag.

Gefeiert wird die Hochzeit auf dem Schloss Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus, und das gleich über drei Tage hinweg. Mit dabei ist auch der gemeinsame dreijährige Sohn des Paares, Cesare Augusto. Aurora und Goffredo haben sich bereits standesamtlich das Jawort gegeben – die offizielle Trauung fand im Rathaus von Militello in Val di Catania statt, wo auch Auroras Mutter Michelle Hunziker (49) dabei war. Sizilien ist dabei nicht zufällig ein begehrter Hochzeitsort: Erst Anfang Juni hatte auch Popstar Dua Lipa (30) dort geheiratet, in der historischen Villa Valguarnera in Bagheria bei Palermo.

Der Song "L'Aurora" hat für Eros und seine Tochter eine ganz besondere Bedeutung: Der Musiker schrieb das Stück kurz vor ihrer Geburt und veröffentlichte es 1996 auf seinem Erfolgsalbum "Dove c'è musica". Auf Deutsch bedeutet "Aurora" so viel wie "Morgenröte". Die Ballade wurde zu einer der bekanntesten des Sängers – und hatte sogar einen kulturellen Einfluss in seinem Heimatland: Nach der Veröffentlichung des Songs wurde Aurora zu einem der beliebtesten Mädchennamen in ganz Italien. Auroras Eltern Eros und Michelle Hunziker waren von 1998 bis 2009 miteinander verheiratet.

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Getty Images Eros Ramazzotti, Sänger

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024

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Getty Images Dua Lipa, Sängerin