Hochzeitskleid: Aurora Ramazzotti ehrt ihre Mama Michelle

Aurora Ramazzotti (29) hat auf Sizilien standesgemäß geheiratet – und dabei nicht nur ihren Goffredo Cerza (30) verzaubert, sondern auch alle Hochzeitsgäste. Im Castello Xirumi feierte die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) ihre große Liebe mit einer opulenten Zeremonie. Für ihren großen Auftritt wählte Aurora ein Kleid von Giorgio Armani Privé aus Seidensatin mit Tüll- und Spitzeneinsätzen. Besonders auffällig war der glamouröse Carmen-Ausschnitt mit funkelnden Kristallfransen an den Trägern, während Stickereien am Oberkörper die Taille betonten. Ein frontaler Einschnitt im Rock setzte einen verführerischen Akzent. Laut Vogue Italia erinnerte der Look an den Stil der späten 1990er und frühen 2000er Jahre – und damit ganz bewusst an den Hochzeitslook ihrer Mutter Michelle aus dem Jahr 1998.

Im Laufe des Abends präsentierte Aurora noch weitere Brautlooks. Auf Fotos, die Michelle stolz auf ihrem Instagram-Account teilte, ist ihre Tochter in einem zweiten, trägerlosen Kleid zu sehen. Dieses bestach durch Raffungen am Bustier sowie Glitzerapplikationen und Spitze am Rock. Dazu trug Aurora die Haare zu einem eleganten Dutt, eine silberne Halskette und passende Ohrringe. "Ein wunderschönes Paar und sowieso eine traumhaft schöne Mama! Ich freue mich sehr für eure Familie", kommentierte Frauke Ludowig (62).

Schon am Tag davor war es auf Sizilien offiziell geworden: Aurora und Goffredo hatten sich in der Gemeinde Militello in Val di Catania standesamtlich das Jawort gegeben. Laut Gala fand die Trauung im kleinen, familiären Rahmen statt. Michelle soll dabei eine zentrale Rolle gespielt haben und Aurora als Trauzeugin begleitet haben. Danach ging es für das Brautpaar direkt in den Feiermodus unter freiem Himmel weiter. Auf Instagram teilte Aurora erste Eindrücke und schrieb dazu: "Los geht's." Besonders romantisch: In einem Clip umarmte sie Goffredo von hinten, während beide den Song "The Climb" von Miley Cyrus mitsangen.

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti im April 2024

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Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf ihrer Hochzeit, 2026

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Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti