Nach dem Standesamt: So feierte Aurora Ramazzotti Hochzeit

Auf Sizilien wurde es romantisch: Aurora Ramazzotti (29) hat ihren langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) nun standesamtlich geheiratet. Das Paar gab sich am 3. Juli 2026 in der Gemeinde Militello in Val di Catania offiziell das Jawort. Die Trauung fand laut Gala im familiären Rahmen statt, wobei Michelle Hunziker (49) ihre Tochter begleitete und offenbar eine zentrale Rolle als Trauzeugin bei der Zeremonie spielte. Nach vielen Jahren Beziehung und der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Cesare folgte damit der nächste große Schritt für das Paar.

Im Anschluss an die standesamtliche Zeremonie wurde die Hochzeit unter freiem Himmel auf Sizilien ausgelassen weitergefeiert. Das Brautpaar mischte sich gut gelaunt unter die Gäste und teilte auf Instagram erste Eindrücke der Feier. "Los geht's", schrieb Aurora freudig dazu. Besonders romantisch wird es in einem Clip, in dem sie ihren Ehemann von hinten umarmt und beide gemeinsam den Miley Cyrus (33)-Song "The Climb" mitsingen. Wie Gala berichtet, soll außerdem auch Auroras Vater Eros Ramazzotti (62) vor Ort gewesen sein, obwohl er zunächst nicht auf Bildern zu sehen war.

Aurora und Goffredo gehen bereits seit rund zehn Jahren gemeinsam durchs Leben und wurden im März 2023 Eltern ihres Sohnes Cesare. Mit der Hochzeit beginnt für das Paar nun offiziell ein neues gemeinsames Kapitel, doch die Feierlichkeiten scheinen noch nicht vorbei zu sein. Wie Auroras Mutter Michelle zuvor im Interview mit der italienischen Zeitschrift Chi verriet, steht noch mehr auf dem Plan: "Es wird eine dreitägige Hochzeit sein. Wenn wir eine Party schmeißen, dann richtig." Fans dürfen also gespannt sein, welche Einblicke das Brautpaar als Nächstes teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza auf ihrer Hochzeit, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerzo, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti bei der EA7 Emporio Armani Feier zu Milano Cortina 2026

Anzeige